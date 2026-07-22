Free Mobile : les trois nouveaux smartphones pliables de Samsung débarquent en précommande avec des grosses promos

A peine annoncés, les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont désormais disponibles chez Free Mobile, en précommande. Le tout avec des offres promotionnelles alléchantes pour ces modèles haut de gamme.

Samsung levait le voile aujourd’hui sur sa nouvelle gamme de smartphones premiums avec un écran se pliant, en profitant pour proposer un nouveau format pour son Fold8. Sans plus attendre, Free Mobile a donc commencé à les proposer en précommande sur sa boutique en ligne, avec une livraison prévue à partir du 07 août prochain. Découvrez ainsi les nouveaux Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Pour ce qui est du penchant le plus haut de gamme, il est possible de réaliser jusqu’à 500€ d’économies, en bénéficiant de 200€ de bonus reprise sur la valeur de votre ancien téléphone, et 300€ de remise immédiate valable jusqu’au 20 août 2026 si vous passez par Free Flex.

Disponible en trois coloris (Blanc, graphite, violet), il faudra compter 2199€ pour l’achat au comptant, et 1199€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois si vous passez par Free Flex, avec une option d’achat à hauteur de 100€.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra devient le nouveau porte-étendard de Samsung sur le marché des smartphones pliants. Plus fin que ses prédécesseurs (4,1 mm une fois déplié) tout en conservant un poids contenu de 215 g, il embarque un grand écran AMOLED de 8 pouces pensé pour le multitâche et la création de contenus. Il est animé par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, accompagné d’une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W. Samsung inaugure également sa nouvelle technologie Flex Titanium, qui combine une structure en titane et une charnière repensée afin d’améliorer la finesse, la robustesse et de réduire la visibilité du pli de l’écran.

La principale nouveauté de ce modèle est son orientation résolument “Ultra”. Il adopte un capteur principal de 200 mégapixels compatible HDR, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un téléobjectif 10 Mpx avec zoom optique 3x, ainsi que des améliorations en photo de nuit et l’enregistrement vidéo 8K avec codec APV. Samsung met aussi en avant une IA plus proactive, capable d’automatiser davantage de tâches, de faciliter le multitâche sur grand écran et d’offrir de nouveaux outils créatifs comme Gemini Notebook et Now Nudge.

Samsung Galaxy Z Fold8

La nouveauté en terme de design, c’est bien le Z Fold8. En se le procurant, il est là aussi possible de réaliser jusqu’à 500€ d’économies, en bénéficiant de 100€ de bonus reprise sur la valeur de votre ancien téléphone, et 400€ de remise immédiate valable jusqu’au 20 août 2026 si vous passez par Free Flex.

Disponible en quatre coloris (Blanc, graphite, graphite mystery box etviolet), il faudra compter 1999€ pour l’achat au comptant, et 899€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois si vous passez par Free Flex, avec une option d’achat à hauteur de 100€ pour la version 256 Go.

Le Galaxy Z Fold8 inaugure un nouveau format de pliant plus compact et léger, avec seulement 201 g sur la balance. Son écran externe adopte un nouveau ratio 10:16, pensé pour une utilisation plus naturelle lorsqu’il est fermé, tandis que l’écran interne de 7,6 pouces offre un format 4:3 plus adapté à la lecture, au streaming vidéo et aux jeux. Il est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, d’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide 45 W et bénéficie lui aussi de la nouvelle architecture Flex Titanium, censée rendre le smartphone plus fin, plus solide et limiter davantage la marque de pliure.

Samsung présente ce Fold8 comme un appareil davantage orienté vers l’immersion que la productivité extrême. Son double capteur photo de 50 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle) est complété par des fonctions inédites comme My FanCam, qui suit automatiquement un sujet pour créer des vidéos prêtes à être publiées, ou Dual Recording, permettant de filmer simultanément le sujet et le vidéaste grâce à l’écran externe. L’ensemble profite également des nouvelles fonctions Galaxy AI, optimisées pour le grand écran et le multitâche.

Samsung Galaxy Z Flip8

Enfin, le format à clapet si populaire et moins onéreux que les deux précédents. En se le procurant, il est vous pouvez profiter de 300€ d’économies, en bénéficiant de 100€ de bonus reprise sur la valeur de votre ancien téléphone, et 200€ de remise immédiate valable jusqu’au 20 août 2026 si vous passez par Free Flex.

Disponible en trois coloris (Blanc, graphite, et rose), il faudra compter 1299€ pour l’achat au comptant, et 399€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois si vous passez par Free Flex, avec une option d’achat à hauteur de 100€ pour la version 256 Go.

Avec le Galaxy Z Flip8, Samsung poursuit l’évolution de son smartphone à clapet en proposant son modèle le plus fin et le plus léger à ce jour. Il mesure seulement 6,1 mm d’épaisseur une fois ouvert pour un poids de 180 g. Sa principale nouveauté est une FlexWindow de 4,1 pouces entièrement repensée, qui permet d’accéder directement aux applications, aux informations et aux fonctions d’intelligence artificielle sans ouvrir le téléphone. Le smartphone dispose d’un écran principal AMOLED de 6,9 pouces, d’une batterie de 4 300 mAh et inaugure la puce Exynos 2600.

Samsung met particulièrement l’accent sur les usages créatifs et l’intelligence artificielle. Le capteur principal de 50 mégapixels bénéficie d’un nouveau ProVisual Engine, tandis que le Flex Mode, le mode caméscope avec zoom dédié, FlipShot ou encore le mode miroir enrichissent les possibilités de prise de vue. Le Flip8 profite aussi des nouveautés Galaxy AI, avec notamment Now Brief, Gemini Intelligence directement accessible depuis l’écran externe et davantage d’automatisations pour effectuer des actions sans même ouvrir le smartphone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox