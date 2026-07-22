Free annonce étendre le paiement en 24 fois sans frais des Apple Watch à son site en ligne

Un mois après avoir lancé cette solution exclusivement dans ses boutiques, Free permet désormais à ses abonnés mobiles d’acheter une Apple Watch en 24 mensualités sans frais directement sur son site internet.

Depuis le 30 juin, les abonnés Free Mobile pouvaient financer l’achat d’une Apple Watch sur 24 mois, mais uniquement en se rendant dans une boutique de l’opérateur. Cette restriction disparaît aujourd’hui puisque l’offre est désormais également accessible sur le site mobile.free.fr.

Proposé en partenariat avec Younited, ce financement prend la forme d’un crédit à taux 0 %, sous réserve de l’acceptation du dossier. Il permet de régler l’intégralité du prix de la montre en 24 mensualités, sans acompte à la commande, sans intérêts et sans coût supplémentaire. La solution reste également disponible dans toutes les boutiques Free. L’opérateur propose notamment pour l’achat d’une Apple Watch SE 3 Cellular, un financement sans frais de 12,46€/mois sur 24 mois (soit 299€), sans acompte à la commande et l’option eSIM incluse.

Le processus est simple :

1. L’abonné choisit son modèle de montre connectée Apple Watch en boutique Free.

2. Il opte pour le Financement sans frais lors de son achat.

3. En quelques clics, il remplit sa demande de financement sur l’interface de Younited

qui étudie la demande en temps réel.

4. Une fois la demande acceptée, l’abonné reçoit son contrat de crédit et son

échéancier par email et repart directement avec sa nouvelle montre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox