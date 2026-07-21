Le saviez-vous : les derniers abonnés Freebox encore en ADSL peuvent toujours booster leur connexion grâce à un réglage spécial

Près de 800 000 abonnés Freebox utilisent encore une connexion ADSL ou VDSL en attendant la fibre. Free leur permet pourtant d’adapter facilement leur ligne à leurs usages, qu’il s’agisse de réduire la latence pour les jeux en ligne, d’améliorer la stabilité de la télévision ou de gagner quelques précieux mégabits.

Malgré la poursuite du déploiement de la fibre, tous les abonnés Freebox n’y ont pas encore accès. À la fin du premier trimestre 2026, Free comptait 7,6 millions d’abonnés fixes, dont environ 800 000 étaient encore connectés via les technologies cuivre (ADSL ou VDSL2). Pour ces utilisateurs, l’opérateur met toujours à disposition une fonctionnalité souvent méconnue : le réglage du ping. Accessible directement depuis l’Espace Abonné Freebox, ce paramètre permet d’adapter le comportement de la ligne selon les besoins de chacun. S’il ne transformera évidemment pas une ligne ADSL en fibre optique, il peut améliorer sensiblement l’expérience selon les usages.

Quatre modes pour privilégier le débit, la stabilité ou la réactivité

Pour modifier ce paramètre, il suffit de se rendre dans Ma Freebox > Fonctionnalités avancées > Réglage du ping. Free propose quatre profils différents :

Le mode par défaut offre un bon compromis entre stabilité et latence. Il est particulièrement recommandé lorsque la ligne présente des erreurs ou des pertes de paquets, notamment afin d’éviter les coupures sur les chaînes TV.

Le mode Fastpath désactive une partie de la correction d’erreurs afin de réduire au maximum la latence. C’est le mode privilégié des amateurs de jeux en ligne, à condition de disposer d’une ligne de bonne qualité.

À l’inverse, le mode Sérénité renforce la correction d’erreurs afin de privilégier la stabilité de la connexion. Il est particulièrement adapté aux abonnés qui rencontrent des gels d’image ou des interruptions lors du visionnage de la télévision.

Enfin, le célèbre mode Patate cherche à exploiter au maximum les capacités de la ligne afin d’obtenir le meilleur débit possible. Sur une ligne ADSL2+, celui-ci peut théoriquement atteindre jusqu’à 24 Mbit/s en téléchargement. En contrepartie, la latence augmente et la connexion peut devenir moins stable sur les lignes les plus fragiles. Les modifications ne sont pas immédiates : leur prise en compte intervient généralement dans les 24 heures suivant le changement.

Les abonnés VDSL2 peuvent aller encore plus loin

Pour les abonnés dont la ligne est compatible, Free propose également le VDSL2. Cette technologie permet, lorsque le logement est situé à proximité du répartiteur téléphonique, d’atteindre des débits pouvant aller jusqu’à 100 Mbit/s en téléchargement et 40 Mbit/s en envoi. Les performances restent toutefois très dépendantes de la qualité de l’installation. Free recommande notamment de supprimer les anciens condensateurs présents dans certaines prises téléphoniques et d’éviter l’utilisation de rallonges, qui peuvent dégrader le signal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox