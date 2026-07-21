Le propriétaire de HBO Max ne peut finalement pas être racheté… pour le moment

Le projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance connaît un sérieux coup d’arrêt. Un juge fédéral américain a ordonné la suspension temporaire de l’opération à 110 milliards de dollars, estimant que les États à l’origine de la plainte avaient présenté des arguments suffisamment solides sur les risques pour la concurrence.

Le tribunal fédéral d’Oakland (Californie) a décidé que la fusion ne pourra pas être finalisée avant le 3 août, date à laquelle une nouvelle audience déterminera si cette suspension doit être prolongée pendant toute la durée de la procédure judiciaire.

La plainte a été déposée le 13 juillet par la Californie et onze autres États américains, parmi lesquels New York, le Colorado et le Massachusetts. Selon eux, le rapprochement entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery donnerait naissance à un géant des médias capable de réduire la concurrence dans le cinéma et la télévision, avec à la clé un risque de hausse des prix et un pouvoir de négociation accru face aux exploitants de salles.

La juge Araceli Martínez-Olguín estime que les plaignants ont démontré qu’il existait un risque sérieux de violation du droit de la concurrence. Elle souligne également qu’une fois la fusion réalisée, certaines conséquences, comme des suppressions de postes ou le partage d’informations stratégiques entre les deux groupes, seraient difficiles à annuler si l’opération était finalement jugée illégale.

Un marché du cinéma particulièrement surveillé

Les États estiment que le nouvel ensemble contrôlerait environ 27 % du marché américain de la distribution des films à large diffusion, une part jugée suffisamment importante pour soulever des inquiétudes sur la concurrence. Paramount Skydance conteste cette analyse. Le groupe fait valoir que le paysage audiovisuel a profondément évolué avec l’arrivée de nouveaux concurrents comme Netflix, Disney, Amazon ou encore Apple, qui investissent massivement dans les films et les séries.

Selon l’entreprise, ces nouveaux acteurs empêchent toute situation de domination du marché. L’audience prévue le 3 août sera déterminante. Si le juge décide de maintenir la suspension pendant toute la durée du procès, le calendrier du rachat pourrait être repoussé de plusieurs mois. Ce scénario aurait également un coût financier important pour Paramount Skydance. D’après les termes de l’accord, si la finalisation de l’opération intervient après le 30 septembre, le groupe devra verser aux actionnaires de Warner Bros. Discovery une indemnité de 25 cents par action, soit environ 7 millions de dollars par jour de retard.

Source : Reuters

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox