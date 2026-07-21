Free Mobile officialise discrètement une évolution de son réseau 5G+ dans sa brochure tarifaire

Free Mobile introduit un nouveau profil de débits pour sa 5G+. Une évolution qui confirme la montée en puissance de l’agrégation des bandes 3,5 GHz et 700 MHz, déjà observée ces dernières semaines sur le réseau de l’opérateur.

Alors que l’attention s’est naturellement portée sur l’arrivée de cinq nouvelles destinations incluses dans son forfait Free Max, une autre nouveauté est passée presque inaperçue dans la dernière brochure tarifaire de Free Mobile. L’opérateur a modifié le tableau présentant les débits théoriques de sa 5G+, avec l’apparition d’une nouvelle configuration de fréquences qui n’était jusqu’à présent pas mentionnée. Jusqu’à présent, la documentation de Free distinguait deux configurations pour la 5G Standalone :

jusqu’à 1,2 Gbit/s en téléchargement avec la bande 3,5 GHz seule ;

jusqu’à 1,6 Gbit/s grâce à l’agrégation des bandes 3,5 GHz + 2,1 GHz + 700 MHz, une configuration indiquée comme étant en cours de déploiement à Paris.

La nouvelle brochure ajoute désormais un troisième cas de figure : l’agrégation des bandes 3,5 GHz et 700 MHz, avec un débit théorique pouvant atteindre 1,3 Gbit/s en réception. La même évolution apparaît dans les débits montants. Si le plafond reste fixé à 173 Mbit/s, Free distingue désormais les performances obtenues avec la bande 3,5 GHz seule, avec l’agrégation 3,5 GHz + 700 MHz, puis avec l’agrégation des trois bandes 3,5 GHz + 2,1 GHz + 700 MHz.

Fin juin, Free a commencé à activer des cellules 5G SA sur la bande 700 MHz bien au-delà de ses zones de test habituelles. Des chasseurs d’antennes avaient alors détecté des CID 700x dans plusieurs régions françaises, y compris en zone rurale, laissant penser que l’opérateur préparait une montée en puissance de cette fréquence, surnommée la “fréquence en or” pour sa portée et sa capacité à mieux pénétrer à l’intérieur des bâtiments. L’apparition officielle de l’agrégation 3,5 GHz + 700 MHz dans la brochure tarifaire semble désormais confirmer que cette configuration fait partie des profils de fonctionnement pris en charge par le réseau de Free. Cette combinaison constitue une étape intermédiaire entre la 5G SA utilisant uniquement la bande 3,5 GHz et la configuration la plus performante associant les bandes 3,5 GHz, 2,1 GHz et 700 MHz.

Source : Tiino-X83

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox