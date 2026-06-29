Free Mobile accélère l’activation de sa fréquence en or sur la 5G+, des zones rurales en profitent désormais

Après Paris et quelques secteurs de test, la 5G Standalone de Free Mobile semble franchir une nouvelle étape. Depuis quelques jours, les chasseurs d’antennes de RNC Mobile repèrent des cellules 5G SA 700 MHz actives dans plusieurs régions françaises, y compris en zone rurale. Un signe que l’opérateur poursuit discrètement la montée en puissance de son cœur de réseau 5G.

Trois mois après les premières activations de la 5G sur la bande 2100 MHz et les premiers tests d’agrégation en 5G+, Free Mobile semble désormais accélérer sur un autre front : celui de la 5G Standalone (SA) sur la bande 700 MHz. Les utilisateurs les plus actifs de l’application RNC Mobile rapportent depuis quelques jours l’apparition de nouvelles cellules 5G SA bien au-delà des zones de test initiales. Jusqu’à présent essentiellement observées à Paris, ces activations sont désormais détectées dans plusieurs régions françaises, y compris en pleine campagne.

C’est notamment le cas en Gironde près de Bordeaux, où un membre de la communauté a capturé un CID 700x sur un site situé à Arveyres, tandis que la cartographie RNC Mobile montre désormais de nombreux sites compatibles autour de Bordeaux. Sur les réseaux sociaux, VacheGTI, bien connu des chasseurs d’antennes, résume la situation : « Free Mobile s’est mis à activer pas mal de 5G SA en dehors de ses zones de test habituelles. La chasse aux CID 700x est enfin ouverte. Même mon antenne de cambrousse émet ! ».

Les chasseurs d’antennes #RNCmobile, vous l’avez peut-être déjà vu mais au cas ou, #Freemobile s’est mis à activer pas mal de 5G SA en dehors de ses zones de test habituelles. 😏

La chasse aux CID 700x est enfin ouverte ! Enjoy 🚀 PS : même mon antenne de cambrousse émet ! pic.twitter.com/eLMM9lrW7L — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🐦 (@vachegti) June 28, 2026

Ces observations ne signifient pas que tous les abonnés peuvent immédiatement profiter de la 5G+ avec la bande 700 MHz, mais elles montrent que Free poursuit le déploiement de son réseau Standalone. Cette architecture, indépendante de la 4G, est indispensable pour exploiter pleinement les capacités de la 5G, notamment l’agrégation de plusieurs bandes de fréquences, une latence plus faible et, à terme, de meilleures performances. En mars dernier, les premières combinaisons d’agrégation en 5G SA avaient déjà été observées à Paris entre les bandes 700 MHz, 2100 MHz et 3,5 GHz. Cette nouvelle évolution laisse penser que Free prépare progressivement une extension plus large sur son réseau national. Surnommée “fréquence en or”, la bande 700 MHz offre une très grande portée et pénètre mieux à l’intérieur des bâtiments, ce qui la rend particulièrement efficace pour couvrir les zones rurales. Jusqu’à présent, seul Orange proposait une agrégation des bandes 3,5 GHz et 700 MHz sur son réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox