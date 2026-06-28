8 nouvelles chaînes vont bientôt débarquer sur les Freebox

Les chaînes digitales de Canal+ sont désormais en cours d’intégration sur les Freebox et devraient arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Il y a quelques jours, nous évoquions les tests de trois chaînes digitales de Canal+ sur les Freebox. Selon les dernières informations de Frédéric Fellague (GenerationCâble), leur nombre est finalement plus important : huit chaînes sont actuellement en cours d’intégration et devraient être lancées dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Quatre d’entre elles disposent déjà d’un numéro dans le plan de service des Freebox :

Gym Direct : canal 62

: canal 62 Clique TV : canal 86

: canal 86 Les Deschiens : canal 88

: canal 88 Raphaël Mezrahi : canal 89

Deux autres chaînes sont également en cours d’intégration, mais leur numérotation n’est pas encore connue à savoir Les Animaux de la 8 et Groland. Enfin, deux chaînes supplémentaires sont annoncées pour une arrivée dans un second temps, à savoir Comedy Club, et Les Nouveaux Explorateurs. Ces huit chaînes digitales sont déjà proposées dans l’offre TV+ de Canal+ et reprennent des univers ou des programmes emblématiques du groupe. À ce stade, Free n’a pas officialisé leur arrivée sur les Freebox ni précisé quelles offres permettront d’y accéder. L’attribution de numéros à plusieurs d’entre elles et l’état d’avancement des tests laissent toutefois penser que leur lancement est désormais proche.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox