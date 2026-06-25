Deux chaînes digitales de Canal+ en test sur les Freebox

Après les premiers tests autour de Gym TV le week-end dernier, Canal+ expérimente désormais l’intégration de deux autres chaînes digitales chez Free. Les abonnés Freebox pourraient ainsi voir leur bouquet s’enrichir prochainement.

Les expérimentations se poursuivent chez Free. Après avoir révélé le 20 juin que Canal+ testait l’intégration d’une chaîne Canal+ dédiée à Gym Direct chez Free, Frédéric Fellague de Generation Câble révèle sur X ce 25 juin que deux autres nouvelles chaînes sont désormais en phase de test sur les Freebox. Selon lui, Les Animaux de la 8 et Groland font actuellement l’objet d’essais techniques chez Free, lesquelles sont déjà proposées, tout comme Gym TV, aux abonnés de l’offre TV+ de Canal+, commercialisée 2 euros par mois.

Si ces tests se concrétisent, les abonnés Freebox pourraient prochainement profiter de trois nouvelles chaînes. Gym TV est consacrée aux séances de remise en forme de Gym Direct, tandis que Les Animaux de la 8 met en avant des programmes dédiés au monde animal. De son côté, Groland rassemble les émissions satiriques et les archives de l’univers créé par Canal+. Reste également à savoir si ces trois flux seront inclus dans le bouquet basic des Freebox ou dans le bouquet TV by Canal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox