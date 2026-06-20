Les abonnés Freebox avec TV by Canal pourraient bientôt profiter d’une nouvelle chaîne incluse

Une chaîne Gym Direct serait testée pour intégrer TV by Canal sur les Freebox.

Quelques semaines après l’arrivée de Love Nature dans TV by Canal, une nouvelle chaîne pourrait faire son apparition dans les offres Freebox Ultra, Delta, Révolution et Pop concernées. Ce 20 juin, Frédéric Fellague de Generation Câble affirme que « Canal+ préparerait une chaîne dédiée à Gym Direct. Des tests sont en cours chez Free pour l’intégrer au pack TV by Canal ».

La chaîne en question n’est pas totalement inédite. Baptisée Gym TV, elle est déjà proposée aux abonnés de l’offre TV+ de Canal+ à 2 euros par mois. Son contenu est centré sur les séances de remise en forme de Gym Direct, émission emblématique lancée en 2005 sur Direct 8 puis diffusée pendant près de vingt ans sur C8. Si ces essais aboutissent, les abonnés Freebox bénéficiant de TV by Canal pourraient donc voir débarquer prochainement cette chaîne consacrée au fitness et au bien-être. Aucune date de lancement n’a toutefois été communiquée à ce stade.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox