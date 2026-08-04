Bouygues Telecom lance une nouvelle offre Bbox de rentrée pas chère

Bouygues Telecom ouvre les hostilités de la rentrée sur le marché des box internet. L’opérateur commercialise une nouvelle série spéciale baptisée Bbox Rentrée, affichée à partir de 27,99 €/mois avec la fibre, le Wi-Fi 6E et un décodeur TV 4K HDR, à un tarif inférieur à celui de sa Bbox Fit.

La bataille commerciale de la rentrée est lancée. Bouygues Telecom vient de dévoiler une nouvelle offre baptisée Bbox Rentrée, disponible à partir du 3 août. Cette série spéciale est proposée à 27,99 €/mois avec un engagement de 12 mois et se positionne comme une alternative plus complète et moins chère que la Bbox Fit.

L’offre inclut une connexion fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, accompagnée d’une box compatible WiFi 6E. Cette norme permet notamment d’exploiter la bande des 6 GHz avec les appareils compatibles, afin de réduire les interférences et d’améliorer les performances du réseau sans fil.

Un décodeur TV inclus, contrairement à la Bbox Fit

L’un des principaux atouts de cette nouvelle formule est l’intégration d’un décodeur TV 4K HDR compatible Dolby Atmos. Les abonnés bénéficient ainsi de plus de 180 chaînes, d’une trentaine de services de replay, de 100 heures d’enregistrement dans le cloud, du contrôle du direct ainsi que de la fonction Start Over, qui permet de reprendre un programme depuis son début.

La téléphonie fixe est également incluse avec les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations internationales.

Le prix de 27,99 €/mois est garanti pendant un an. Au-delà, il passe à 34,99 €/mois, sauf pour les clients disposant d’un forfait mobile Bouygues Telecom éligible (hors B&You), qui peuvent conserver ce tarif grâce à la remise « BiG » de 7 € par mois. Des frais de mise en service de 48 € et des frais de résiliation de 69 € restent toutefois à prévoir.

Une offre qui se positionne assez honnêtement vis à vis de la concurrence, même si la Série Spéciale Freebox Révolution Light propose des débits équivalents, sans WiFi 6, mais pour 24.99€/mois pendant un an puis 29.99€/mois. La boîte Sosh quant à elle est à 24.99€/mois avec WiFi 6E, mais pour obtenir un décodeur et l’accès à de nombreuses chaînes, il faudra compter 5€ de plus. Quant à Red, pour accéder à une offre TV équivalente, il faudra compter 27€ et rester en WiFi 5 (ou 28 pour passer au WiFi 6 et à des débits plus performants)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox