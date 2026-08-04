RNC Mobile : l’application idéale pour tout savoir sur les antennes Free se met à jour avec des nouveautés très attendues

Alertes en temps réel, nouveau mode voiture en 3D et plusieurs améliorations destinées à faciliter la chasse aux antennes, une nouvelle version de l’application RNC Mobile est désormais disponible sur Android.

Avis aux passionnés de réseau mobile aux chasseurs d’antennes Free Mobile : Après plusieurs semaines de tests en version bêta ouverte, RNC Mobile déploie une nouvelle mise à jour importante sur Android. Disponible dès à présent sur le Google Play Store en version 5.5.13-27904, cette mise à jour introduit notamment un système de notifications push permettant d’être alerté en temps réel des nouvelles antennes, des pannes réseau ou encore des modifications publiées par l’ANFR. De quoi suivre de près l’évolution du réseau de Free Mobile sans avoir à consulter l’application en permanence.

Autre nouveauté notable, un mode voiture avec carte 3D fait son apparition afin de faciliter la chasse aux antennes lors des déplacements. Les statistiques réseau ont également été revues avec des pourcentages plus précis ainsi qu’un suivi fiabilisé du temps passé sur chaque technologie (2G, 3G, 4G, 5G) et sur les différentes bandes de fréquences. Les développeurs annoncent par ailleurs une forte réduction de la consommation de batterie, notamment lorsque l’écran du smartphone est éteint. L’identification des cellules a aussi été améliorée, avec une meilleure reconnaissance des sites Free Mobile en 4G 900 MHz, des bandes 5G et des cellules voisines. Enfin, cette version facilite le partage des speedtests en y intégrant directement la photo de l’antenne concernée, améliore la fiabilité du chargement des clichés d’antennes et corrige divers bugs signalés par la communauté durant la phase de bêta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox