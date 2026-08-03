Free Mobile envoie un mail à des abonnés pour leur sécurité avec des conseils importants à savoir

Alors que la France fait face à un été marqué par des épisodes météorologiques extrêmes et un niveau de vigilance élevé, Free Mobile envoie un message de prévention à certains abonnés. L’opérateur rappelle les bonnes pratiques à adopter pour contacter efficacement les services d’urgence, en France comme à l’étranger.

Free Mobile diffuse un message d’information à ses abonnés afin de rappeler le fonctionnement des appels d’urgence et les bons réflexes à adopter en cas de besoin. Une communication qui intervient dans un contexte de vigilance renforcée lié aux fortes chaleurs et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

L’opérateur rappelle notamment qu’il est possible de joindre les secours en composant le 112, le numéro d’urgence européen, utilisable en France et dans la majorité des pays européens. Il invite également les voyageurs à vérifier les numéros d’urgence propres au pays dans lequel ils séjournent, comme le 911 aux États-Unis et au Canada.

Free recommande d’activer la VoLTE

Dans son message, Free explique que lors d’un appel aux services d’urgence, le numéro de téléphone de l’appelant ainsi que sa localisation approximative sont transmis aux secours, lorsque cela est techniquement possible. Toutefois, l’opérateur rappelle que cette géolocalisation peut parfois être indisponible.

Pour faciliter le travail des services d’urgence, Free recommande plusieurs gestes simples :

communiquer systématiquement son numéro de téléphone et sa localisation la plus précise possible à l’opérateur des secours ;

maintenir son smartphone à jour en installant les dernières mises à jour logicielles ;

activer la VoLTE (voix sur 4G) si le téléphone est compatible, afin de bénéficier d’une meilleure qualité d’appel et d’un établissement de communication plus rapide sur le réseau 4G.

Pour rappel, l’activation de la VoLTE peut se faire ainsi, si elle n’est pas déjà activée chez vous :

iOS (iPhone) : depuis les Réglages , rendez-vous dans Données cellulaires puis Options (ou sélectionnez la carte SIM de votre choix si vous en avez plusieurs). Cliquez sur Voix et données et sélectionnez 4G .

depuis les , rendez-vous dans puis (ou sélectionnez si vous en avez plusieurs). Cliquez sur et sélectionnez . Android : depuis les Paramètres, rendez-vous dans la rubrique Connexions. Cliquez sur Réseaux mobiles puis activez la VoLTE sur votre SIM.

Free invite enfin les abonnés souhaitant obtenir davantage d’informations à consulter son site d’assistance ou à contacter son service client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox