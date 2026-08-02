Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement de Robee, 200 Go offerts à des abonnés, la fin d’un service inclus mais remplacé etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free annonce offrir automatiquement 200 Go de data à ses abonnés touchés par les méga feux en France. Plus d’infos…

Free lance discrètement Robee, son nouvel assistant IA capable de dépanner les abonnés Freebox. Plus d’infos…

127 nouveaux reportages culinaires débarquent sur le service AVOD de Free, Free Ciné disponible pour tous. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Les abonnés Freebox utilisant l’option de contrôle parental vont bientôt devoir changer leurs habitudes. Free annonce l’arrêt de SafeFamily dans ses offres, mais pas de panique ce dernier sera remplacé par une nouvelle solution baptisée Surfie, présentée comme plus complète et toujours gratuite. Plus d’infos…

Free Mobile envoie un SMS à certains abonnés pour les faire passer à Free Max en un simple « OUI ». Plus d’infos…

Incendies en Gironde : Free déploie une station mobile d’urgence pour maintenir les communications des personnes évacuées. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox