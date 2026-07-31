Free annonce la fin d’un service inclus pour tous les abonnés Freebox et Free Mobile, son remplaçant est déjà prêt

Les abonnés Freebox utilisant l’option de contrôle parental vont bientôt devoir changer leurs habitudes. Free annonce l’arrêt de SafeFamily dans ses offres, mais pas de panique ce dernier sera remplacé par une nouvelle solution baptisée Surfie, présentée comme plus complète et toujours gratuite.

Inclus depuis plusieurs années dan sles offres Freebox et Free Mobile, “SafeFamily s’arrêtera et cessera de fonctionner au 1e’ septembre 2026”, annonce Free actuellement dans un email envoyé à ses abonnés. L’opérateur rassure dans le même temps en indiquant que ce contrôle parental inclus sera remplacée à compter de cette date par Surfie, une nouvelle de protection pour les enfants, qui se veut plus complète, gratuite et avec de nouvelles fonctionnalités.

Surfie permet notamment de filtrer les sites web en temps réel, de fixer des limites de temps d’écran, de gérer les applications installées sur les appareils des enfants et de suivre leur localisation grâce au géo-repérage. L’application met également en avant une fonction de détection de conversations inappropriées sur les services de messagerie et les réseaux sociaux. Elle est compatible avec les smartphones Android et iPhone, mais aussi avec les PC sous Windows et les tablettes.

Free précise que les abonnés devront activer eux-mêmes cette nouvelle solution depuis leur Espace Abonné. À compter du 1er septembre, il faudra se rendre dans Mon abonnement > Abonnement > Activer mon option contrôle parental, puis cliquer sur « J’active mon option », confirmer l’activation et enfin télécharger Surfie pour l’installer sur les appareils des enfants. Les utilisateurs de SafeFamily sont donc invités à anticiper cette transition.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox