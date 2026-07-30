L’application Canal+ s’enrichit de plusieurs nouveautés

Canal+ améliore discrètement son application avec de nouveaux filtres et davantage de recommandations personnalisées.

Avis aux abonnés Canal+, une mise à jour de l’espace « Mes vidéos » permet désormais de filtrer les onglets « Playlist », « Vus récemment » et « Opinions » par grandes thématiques. Les abonnés peuvent ainsi afficher uniquement les contenus qui les intéressent, comme le cinéma, les séries, les documentaires, la jeunesse, le sport ou encore les divertissements, sans parcourir l’ensemble de leur bibliothèque, a repéré Anael_tw sur X,

Autre nouveauté, Canal+ intègre désormais un corner dédié à NOVO19, la chaîne TNT du groupe Ouest-France, directement dans l’application. Enfin, les recommandations personnalisées gagnent en visibilité puisqu’elles sont désormais accessibles directement depuis la page d’accueil ainsi que dans les espaces Cinéma et Séries, afin de mettre plus rapidement en avant des programmes susceptibles de plaire à chaque utilisateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox