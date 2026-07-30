Le saviez-vous : cette fonction méconnue de Free Mobile vous permet de vérifier les vrais SMS et emails de l’opérateur

Vous avez supprimé un SMS important de Free Mobile ou vous ne retrouvez plus un email concernant votre forfait ? L’opérateur conserve un historique de ses dernières communications directement dans l’Espace Abonné.

u’il s’agisse d’une facture disponible, d’une offre promotionnelle, ou d’un changement concernant votre forfait, Free Mobile envoie régulièrement des SMS et des emails à ses abonnés. Si ces messages ont été supprimés par erreur ou simplement perdus dans votre boîte de réception, il est possible de les consulter à nouveau en quelques clics.

Depuis l’Espace Abonné Free Mobile, une rubrique dédiée baptisée « Communications de Free » permet donc de retrouver les derniers emails et SMS envoyés par l’opérateur à travers deux onglets dédiés. Chacun affiche les dernières communications envoyées par Free, avec leur date d’envoi. Il suffit ensuite de cliquer sur « Voir le détail » pour relire intégralement le message.

Cet historique présente un autre avantage, il permet de vérifier si un SMS ou un email provient réellement de Free. En cas de doute, il suffit de consulter cette rubrique. Si le message n’y figure pas, il peut s’agir d’une tentative de phishing ou d’une arnaque. Free recommande d’ailleurs de vérifier les communications reçues depuis cette section de l’Espace Abonné avant de cliquer sur un lien suspect.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox