Free donne rendez-vous à ses abonnés Freebox sur leur Espace Abonné, les nouvelles offres de Ligue 1+ arrivent

À l’approche de la reprise du championnat, Free prépare l’ouverture des souscriptions aux nouvelles formules de Ligue 1+. Les abonnés Freebox pourront s’inscrire dès le 1er août depuis leur Espace Abonné ou directement sur le canal 37.

Déjà disponible depuis la saison dernière sur les Freebox, Ligue 1+ s’apprête à lancer ses nouvelles offres pour l’exercice 2026-2027. Free annonce désormais à ses abonnés que les souscriptions ouvriront le 1er août, depuis l’Espace Abonné Freebox ou directement sur le canal 37. Cette ouverture intervient alors que la chaîne de la LFP a commencé à diffuser sa programmation estivale. Jusqu’au 16 août, Ligue 1+ propose notamment plus de 30 rencontres de préparation disputées par les clubs français avant la reprise du championnat.

Cette nouvelle saison marque également un changement important puisque Ligue 1+ devient l’unique diffuseur de l’ensemble des 306 matchs de Ligue 1, après la récupération de la dernière affiche auparavant diffusée par beIN Sports. S’ajoute à cela la diffusion de la Ligue 3 et de nouveaux contenus exclusifs comme des immersions en coulisse, des documentaires etc.

Autre point à retenir, la grille tarifaire évolue : 16,99 €/mois avec engagement 12 mois pour les abonnés déjà clients de Ligue 1+ qui renouvellent leur abonnement ; et 19,99 €/mois avec engagement 12 mois pour les nouveaux abonnés. Ligue 1+ est accessible directement depuis son application et son site internet, mais aussi chez la plupart des grands distributeurs partenaires : Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom, DAZN, Prime Video Channels, etc. Reste à savoir si une offre promo sera proposée pour la reprise du championnat.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox