Ligue 1+ sort le grand jeu avant la reprise : plus de 30 matchs amicaux diffusés et quelques affiches de prestige

Avant même le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 McDonald’s, Ligue 1+ entend occuper le terrain. La plateforme diffusera en direct plus de 30 rencontres de préparation entre le 25 juillet et le 16 août, avec plusieurs affiches de prestige impliquant les clubs français. L’occasion également de rappeler les nouveaux tarifs de la chaîne, désormais seule détentrice des droits de l’intégralité du championnat.

L’été ne sera pas synonyme de trêve pour les abonnés de Ligue 1+. La plateforme annonce une couverture inédite de la préparation estivale des clubs de Ligue 1 McDonald’s avec 32 matchs amicaux diffusés en direct entre le 25 juillet et le 16 août 2026. Jamais un diffuseur n’avait proposé une telle couverture des matchs de pré-saison des clubs français. L’objectif est clair : maintenir le lien avec les supporters tout au long de l’été, avant la reprise des compétitions officielles.

Des affiches de prestige contre les plus grands clubs européens

Le programme comprend notamment neuf confrontations face à des équipes de Premier League, avec plusieurs rendez-vous très attendus comme Liverpool – AS Monaco, Newcastle – RC Strasbourg, Everton – LOSC, Nottingham Forest – Brest ou encore Crystal Palace – RC Lens.

Les supporters auront également droit à plusieurs affiches entre clubs de Ligue 1, à commencer par Olympique de Marseille – OGC Nice dès le 25 juillet. Parmi les autres rencontres marquantes figurent également :

RC Lens – Sunderland

Olympique de Marseille – Athletic Bilbao

Toulouse FC – Hamburger SV

AS Monaco – Getafe

Stade Rennais – Brentford

Galatasaray – Stade Rennais

Le week-end précédant la reprise sera particulièrement dense avec neuf rencontres diffusées en direct, auxquelles s’ajoutera le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, le 16 août à 20h45. Cette programmation permettra d’assurer la transition jusqu’au retour des compétitions officielles :

7 août : reprise de la Ligue 3 ;

16 août : Trophée des Champions ;

21 août : lancement de la saison 2026-2027 de Ligue 1 McDonald’s, diffusée en exclusivité et en intégralité sur Ligue 1+.

Les nouveaux prix de Ligue 1+

Cette nouvelle saison marque également un changement important : Ligue 1+ devient l’unique diffuseur de l’ensemble des 306 matchs de Ligue 1, après la récupération de la dernière affiche auparavant diffusée par beIN Sports. Cette exclusivité s’accompagne d’une évolution de la grille tarifaire : 16,99 €/mois avec engagement 12 mois pour les abonnés déjà clients de Ligue 1+ qui renouvellent leur abonnement ; et 19,99 €/mois avec engagement 12 mois pour les nouveaux abonnés. Ligue 1+ est accessible directement depuis son application et son site internet, mais aussi chez la plupart des grands distributeurs partenaires : Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom, DAZN, Prime Video Channels, L’Équipe, Molotov, Netgem et OneFootball. Les abonnés Freebox peuvent ainsi y souscrire directement depuis leur opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox