666 de Free, catacombes et messes noires : Xavier Niel s’amuse de sa réputation dans une vidéo reportage déjantée

Connu pour sa passion des catacombes de Paris, le fondateur de Free traîne depuis des années une réputation aussi mystérieuse que fantasmée sur internet. Dans une vidéo réalisée avec Brut, Xavier Niel choisit d’en rire en multipliant les clins d’œil aux théories les plus improbables qui circulent à son sujet. Une démonstration d’autodérision… et de sens de la communication.

Les amateurs de théories du complot risquent d’y voir des indices partout. Les autres y verront surtout une bonne dose de second degré. Dans une vidéo réalisée avec Brut, Xavier Niel prend un malin plaisir à jouer avec les fantasmes qui l’entourent depuis des années. Sa passion bien connue pour les catacombes de Paris a en effet alimenté, au fil du temps, toutes sortes de récits plus ou moins farfelus sur les réseaux sociaux et certains forums. Plutôt que de les ignorer ou de les démentir une à une, le fondateur de Free choisit une approche bien plus originale : en rire.

« Tu n’es pas venu à la messe noire ? »

Dès les premières secondes, Xavier Niel lit face caméra plusieurs commentaires publiés sur internet, notamment sur Jeuxvideo.com. Certains évoquent des sociétés secrètes, d’autres l’associent à des pratiques occultes ou au satanisme. La suite de la vidéo assume pleinement cette mise en scène.

Le spectateur est entraîné dans les profondeurs des catacombes, où l’ambiance oscille entre documentaire et fiction absurde. Les dialogues enchaînent les références volontairement exagérées, jusqu’à cette réplique lancée avec le plus grand sérieux : « D’ailleurs, t’es pas venu à la messe noire la semaine dernière ? » Tout est joué avec un humour pince-sans-rire. L’objectif n’est jamais d’entretenir le mystère, mais au contraire de pousser ces clichés jusqu’à l’absurde. La vidéo a buzzé hier lorsque Xavier Niel l’a partagée sur X en réponse à un internaute voyant dans le 666, numéro permettant d’accéder à la messagerie vocale Free Mobile, un supposé symbole satanique. Mais cette séquence dépasse largement ce simple échange. Elle s’adresse, avec beaucoup d’autodérision, à toutes les théories qui reviennent régulièrement autour du fondateur de Free. Et quoi de mieux que de les mettre lui-même en scène plutôt que de les combattre frontalement ? Xavier Niel démontre une nouvelle fois un sens aigu de la communication. Au lieu de donner de l’importance à ces rumeurs, il les transforme en une courte fiction décalée sous forme de reportage où l’humour prend systématiquement le dessus avec des vannes télécoms, des références au COVID ou encore à l’entreprenariat avec un clin d’oeil à Oussama Ammar, mentor déchu de la « start-up nation » selon Le Monde.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox