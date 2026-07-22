Free déploie gratuitement un réseau 5G+ privé pour connecter les spectateurs grâce au DAS à l’Olympia

Dans les lieux très fréquentés, garantir une bonne connexion mobile reste un défi. Pour y répondre, Free Mobile mise sur le DAS (Distributed Antenna System), une technologie qui permet de créer un réseau mobile intérieur dédié. Dernier exemple en date : l’Olympia à Paris, désormais équipée d’une couverture 5G+ capable d’accueillir plusieurs milliers de spectateurs connectés simultanément.

Même dans un pays où la 5G couvre une grande partie de la population, certains endroits restent difficiles à équiper. Salles de spectacle, centres commerciaux, transports ou cinémas concentrent souvent les difficultés : forte affluence, bâtiments qui bloquent les ondes ou infrastructures vieillissantes.

C’est le cas de l’Olympia, salle parisienne de plus de 130 ans, qui disposait jusqu’ici d’une ancienne infrastructure 4G avec plusieurs zones mal couvertes. Face à l’évolution des usages (partage de vidéos, réseaux sociaux ou directs en ligne…) l’établissement avait besoin d’une solution plus performante.

Un réseau mobile indépendant installé par Free

Pour moderniser la couverture mobile de l’Olympia, Free a déployé un DAS (Distributed Antenna System), permettant de créer un réseau mobile intérieur indépendant du réseau extérieur. Une technologie récemment utilisée également dans le cadre du Festival de Cannes en 2025.

Le principe est simple : des équipements opérateurs sont regroupés dans un local technique puis reliés à plusieurs antennes réparties dans le bâtiment. À l’Olympia, l’installation couvre environ 9 600 m², avec 26 points d’émission répartis sur huit niveaux, dont quatre dédiés à la salle de spectacle. Les abonnés Free Mobile peuvent ainsi profiter de la 5G+ même lorsque plusieurs milliers de personnes sont réunies, sans dépendre uniquement des antennes situées à l’extérieur.

Un défi technique dans un bâtiment historique

Installer une telle infrastructure dans un lieu classé au patrimoine culturel depuis 1993 représentait un défi. Les équipes de Free et de l’Olympia ont dû intégrer les câbles et antennes tout en préservant l’architecture du bâtiment. Les antennes restent discrètes et leur puissance est adaptée afin de limiter l’exposition aux ondes, notamment dans les zones où les spectateurs restent plusieurs heures. Le réseau peut également être dimensionné selon les besoins des différentes parties de la salle, qui peut accueillir jusqu’à 2 800 personnes debout.

L’installation n’a rien coûté à l’Olympia. Free explique investir pour améliorer l’accès à son réseau dans des lieux où la couverture est particulièrement complexe. « On le fait parce que c’est une demande de nos abonnés que notre réseau soit accessible partout », explique Omar Naouar, directeur End-to-End Performance chez Free, à nos confrères de Frandroid.

Cette infrastructure pourrait toutefois bénéficier à d’autres opérateurs. Le DAS étant mutualisable, Bouygues Telecom, Orange et SFR pourraient à terme installer leurs propres équipements et utiliser les antennes déjà déployées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox