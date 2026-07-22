Bouygues Telecom réplique à l’enrichissement de Free Max… mais pas avec ses forfaits B&You

Au lendemain de l’annonce de Free, qui revendiquait être “le seul opérateur en France” à inclure cinq nouveaux territoires des Caraïbes néerlandaises dans un forfait mobile, Bouygues Telecom contre-attaque discrètement. Pas via ses offres B&You, mais par l’intermédiaire de ses marques NRJ Mobile et Auchan Télécom, qui lancent deux nouveaux forfaits Voyage couvrant précisément ces destinations.

Le timing a de quoi interpeller. Hier, Free annonçait l’enrichissement de son forfait Free Max avec cinq nouveaux territoires des Caraïbes néerlandaises : Saint-Martin (partie néerlandaise), Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache. L’opérateur accompagnait cette annonce d’un message sans équivoque : “Free est le seul opérateur en France à inclure ces nouvelles destinations dans un forfait mobile.”

Moins de 24 heures plus tard, NRJ Mobile et Auchan Télécom, deux marques exploitées par Bouygues Telecom, dévoilent une Série Spéciale Voyage qui intègre justement ces cinq destinations parmi plus de 160 pays et territoires couverts. Fait notable, Bouygues Telecom n’a pas choisi d’intégrer ces nouvelles destinations à ses principaux forfaits Voyage commercialisés sous la marque B&You, notamment les offres 200 Go et 300 Go.

L’opérateur préfère s’appuyer sur ses MVNO pour répondre à la communication de Free. Les nouvelles offres d’NRJ Mobile et d’Auchan Télécom proposent :

200 Go de data en France métropolitaine en 5G ;

35 Go d’internet utilisables depuis plus de 160 destinations, dont les cinq territoires ajoutés par Free ;

appels, SMS et MMS illimités en France ;

appels, SMS et MMS inclus depuis l’Europe et les DOM ;

un tarif de 15,99 €/mois, sans engagement.

La carte SIM est facturée 1 euro et la livraison est offerte.

Si les destinations couvertes se rapprochent désormais, les deux offres restent très différentes dans leur conception. Avec Free Max, Free mise sur un positionnement premium avec internet mobile illimité dans plus de 140 destinations, contre 35 Go pour les nouvelles offres d’NRJ Mobile et d’Auchan Télécom. En revanche, ces dernières affichent un prix plus agressif de 15,99 €/mois, quand Free Max est proposé à 29,99 €/mois, ou 19,99 €/mois pour les abonnés Freebox bénéficiant de l’avantage Free Family.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox