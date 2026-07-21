Free Mobile annonce inclure l’internet illimité dans 5 nouvelles destinations inédites pour son forfait Free Max

Saint-Martin (Antilles néerlandaises), Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache intègrent le forfait Free Max, la data y devient illimitée.

Free enrichit son Forfait Free Max (29,99€/mois ou 19,99€/mois pour les abonnés Freebox).“Dès aujourd’hui, 5 nouvelles destinations – Saint-Martin (Antilles néerlandaises), Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache – sont incluses dans ce forfait. Les abonnés peuvent ainsi profiter d’un Internet mobile illimité dans plus de 140 destinations, sans changer d’offre, sans option supplémentaire et sans augmentation de prix”, annonce l’opérateur.

Free précise être le seul opérateur en France à inclure ces nouvelles destinations dans un forfait mobile. Cette évolution s’applique automatiquement dès aujourd’hui à tous les abonnés au Forfait Free Max (existants ou nouveaux) et sans surcoût. Les abonnés au forfait 5G+ de Free Mobile ne bénéficient pas en revanche de ces nouvelles destinations dans les 35 Go qui leur sont alloués à l’étranger.

Saint-Martin (Antilles néerlandaises) est la la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin, située dans le nord-est des Caraïbes, à environ 250 km à l’est de Porto Rico. Ce territoire autonome fait partie du Royaume des Pays-Bas. Bonaire est une île des Caraïbes est située au large des côtes du Venezuela. Elle constitue une commune spéciale des Pays-Bas et fait partie des îles dites « ABC » (Aruba, Bonaire, Curaçao). Curaçao est également située au large du Venezuela, c’est la plus grande des îles ABC. Ce territoire autonome du Royaume des Pays-Bas est réputé pour ses plages, ses récifs coralliens et sa capitale colorée, Willemstad. Saba est petite île volcanique des Caraïbes située au sud-est des îles Vierges, Saba est une commune spéciale des Pays-Bas. Surnommée « The Unspoiled Queen » (la reine préservée), elle est prisée des amateurs de plongée et de randonnée. Enfin Saint-Eustache est voisine de Saba, cette petite île des Caraïbes est elle aussi une commune spéciale des Pays-Bas. Située à une soixantaine de kilomètres au sud de Saint-Martin, elle est connue pour son patrimoine historique et ses fonds marins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox