Le saviez-vous : vous pouvez demander à votre Freebox de détecter elle même des problèmes de WiFi ou un appareil trop lent

Un appareil qui rame, un Wi-Fi capricieux ou des débits qui semblent anormalement faibles ? Avant de redémarrer votre Freebox ou d’appeler l’assistance, sachez que Free met à disposition un outil de diagnostic complet directement dans ses applications. Il permet d’identifier l’origine de nombreux problèmes en quelques minutes.

Peu d’abonnés le savent, mais les applications Free et Freebox Connect, disponibles gratuitement sur Android et iOS, intègrent un véritable centre de diagnostic destiné aux abonnés Freebox Ultra, Pop, Delta, Révolution et mini 4K.

Depuis Freebox Connect, il suffit d’ouvrir l’onglet Réseau, puis Diagnostic réseau. Cependant, cette application est vouée à disparaître, autant donc connaître l’autre solution : dans l’application Free, l’outil est accessible via Assistance, puis Diagnostic réseau, avant de sélectionner Dépanner un appareil qui est lent. Vous choisissez ensuite l’équipement concerné, smartphone, ordinateur, console, téléviseur connecté ou autre et l’application lance automatiquement une série de tests.

Le diagnostic mesure notamment la qualité de la connexion pour les principaux usages du quotidien : navigation web, envoi d’e-mails, streaming vidéo en HD ou en 4K, afin d’identifier rapidement l’origine d’un ralentissement. Si un problème est détecté, l’application propose des recommandations adaptées ou, lorsque cela est nécessaire, oriente l’abonné vers l’assistance de Free, notamment Free Proxi lorsque ce service est disponible.

L’outil ne se limite pas aux appareils connectés. Il peut également analyser la configuration du réseau Wi-Fi de votre Freebox en quelques secondes. Sécurité, largeur des canaux, visibilité du réseau ou encore paramètres susceptibles de limiter les performances : plusieurs éléments sont passés en revue afin de vous suggérer des optimisations.

Un diagnostic également intégré aux Player Pop et Ultra

Les abonnés équipés d’un Player Pop ou d’un Player Free 4K Ultra disposent également d’un outil directement intégré à leur décodeur TV. Baptisé Diagnostics Freebox, il permet de contrôler le fonctionnement des connexions réseau, de la vidéo, de l’audio, du Bluetooth — y compris l’état de la télécommande — ainsi que de la réception TNT.

En cas de dysfonctionnement, il est même possible d’envoyer un rapport directement à Free. Une fonctionnalité pratique qui facilite le diagnostic des équipes techniques et peut accélérer la résolution de certains problèmes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox