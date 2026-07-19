Une petite révolution est en cours chez Free, Orange, SFR et Bouygues : les abonnés n’utilisent plus Internet comme avant

Les réseaux de Free, Orange, SFR et Bouygues deviennent moins “à sens unique”, l’upload explose chez les abonnés.

Pendant des années, les réseaux des opérateurs français ont essentiellement servi à acheminer des données vers leurs abonnés. Films en streaming, vidéos YouTube, réseaux sociaux ou téléchargements : l’essentiel du trafic circulait dans un seul sens, vers les utilisateurs. Cette réalité commence toutefois à évoluer. Dans son dernier rapport sur l’état de l’internet en France, l’Arcep constate une progression particulièrement marquée du trafic envoyé par les abonnés des quatre principaux opérateurs. Une évolution qui traduit les nouveaux usages numériques des Français et réduit progressivement le déséquilibre historique entre téléchargement et envoi de données.

Le trafic envoyé progresse beaucoup plus vite

L’Arcep observe qu’à la fin de l’année 2025, le trafic sortant des réseaux de Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR atteint environ 6,6 Tbit/s, soit une hausse annuelle de 28,1 %. Le régulateur souligne que cette progression est nettement supérieure à celle observée les deux années précédentes, où elle s’établissait respectivement à 14,6 % et 17,5 %. Le rapport précise également que « Entre fin 2019 et fin 2025, ce trafic a quasiment quadruplé. »

Si l’explosion du trafic sortant est bien réelle, l’Arcep reste prudente sur ses causes. Le régulateur estime qu’« à ce stade, il reste difficile d’expliquer précisément l’évolution de ce taux » et qu’il faudra encore plusieurs années pour savoir s’il s’agit d’un changement durable ou d’un simple phénomène ponctuel. Plusieurs hypothèses sont toutefois avancées. La première concerne l’essor des usages vidéo sur les réseaux sociaux : les internautes sont de plus en plus nombreux à produire et partager des contenus. Ainsi, si le visionnage de vidéos continue d’alimenter principalement le trafic entrant, « les activités de partage (publications, envois via messagerie privée, diffusion en direct) participent, quant à elles, à l’augmentation du trafic sortant ». L’Arcep cite également la généralisation du stockage dans le cloud, chez les particuliers comme dans les entreprises, qui implique des transferts de données vers des infrastructures distantes et « soutient mécaniquement le trafic sortant ».

Ce que l’on peut avancer aussi, c’est que cette évolution du trafic intervient alors que les débits montants augmentent avec la 5G et que les offres fibre deviennent elles-mêmes beaucoup moins asymétriques. Pendant longtemps, les abonnés disposaient d’un débit de téléchargement très supérieur à leur vitesse d’envoi. Les box réduisent progressivement cet écart avec 1 ou 2 Gbit/s en débit montant avec jusqu’à 8 Gbit/s aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Cette montée en puissance facilite les usages qui sollicitent l’upload que ce soit pour les sauvegardes dans le cloud, le transfert de fichiers lourds, la visioconférences, la diffusion vidéo en direct ou les publications de contenus et le développement des créateurs de contenus. Elle accompagne ainsi la progression relevée par l’Arcep, sans que le rapport établisse toutefois de lien causal direct entre les caractéristiques commerciales des box et la forte hausse du trafic sortant.

En revanche, l’intelligence artificielle générative ne semble pas encore jouer un rôle majeur sur les réseaux d’accès : selon les travaux cités par le régulateur, son impact sur les capacités de trafic « n’est pas entièrement clair » et, tant que les usages restent principalement textuels, sa contribution directe à la hausse du trafic sortant demeure limitée. Enfin, l’Arcep évoque aussi le développement futur des équipements connectés, comme les lunettes ou les montres connectées, qui pourraient à terme accentuer cette tendance, tout en soulignant que leur diffusion reste encore limitée en France.

Les abonnés téléchargent toujours davantage qu’ils n’envoient…

En revanche, le trafic montant reste naturellement inférieur au trafic descendant “en raison de l’asymétrie des usages : en volume, les utilisateurs finals reçoivent usuellement davantage de données qu’ils n’en envoient. “ Cette différence reste donc importante, mais elle tend à diminuer. Selon le regulateur, « le ratio d’asymétrie entre les trafics entrant et sortant du réseau des principaux FAI poursuit la baisse amorcée en 2022 ». En 2025, « il y a eu 8,5 Gbit/s reçus dans le sens entrant par Gbit/s de trafic transmis dans le sens sortant », contre 10,6 en 2023 puis 9,9 en 2024.

Le trafic entrant vers les quatre principaux FAI en France à l’interconnexion est quant à lui passé de 50,8 Tbit/s fin 2024 à 56 Tbit/s fin 2025, soit une augmentation de 10,4 % en un an. “La croissance annuelle du trafic entrant semble se stabiliser autour des 10 % au cours des trois dernières années, alors qu’elle se situait entre 20 % et 50 % au cours de la période 2013-2022. Cette évolution de la croissance de la consommation de bande passante est cohérente avec l’évolution de la consommation de données mobiles publiée par l’Arcep dans son observatoire, qui montre qu’après une légère décélération de la consommation de données mobiles depuis 2023, la consommation de données mobiles se stabilise au même taux d’accroissement, entre 12 et 14 %”, apprend-on.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox