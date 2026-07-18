Canal+, France.tv, L’Équipe… pourquoi tant de sites vous envoient un email sur les fameux « pixels de suivi » que vous pouvez désormais refuser

Les Français reçoivent depuis quelques jours un email quasiment identique en provenance de nombreux sites pour lesquels ils disposent d’un compte, les informant de l’utilisation de « pixels de suivi » dans leurs communications. Une vague de messages qui n’a rien d’un hasard : elle découle directement d’une nouvelle recommandation de la CNIL qui change les règles du jeu pour l’email marketing.

Pendant des années, les pixels de suivi intégrés aux emails ont été largement utilisés par les entreprises sans véritable cadre juridique spécifique. Ces minuscules images invisibles permettent notamment de savoir si un email a été ouvert, à quelle heure, depuis quel appareil ou encore d’analyser certains comportements de lecture. Mais cette période touche désormais à sa fin.

Dans une recommandation publiée le 14 avril 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) estime désormais que les pixels de suivi utilisés à des fins de mesure d’audience, de personnalisation ou de ciblage relèvent du même régime que les cookies et autres traceurs. Concrètement, leur utilisation à des fins marketing nécessite désormais le consentement préalable des internautes, sauf dans certains cas très spécifiques liés notamment à la sécurité, à la délivrabilité des emails ou à des obligations légales. Les entreprises doivent donc informer clairement leurs utilisateurs et leur permettre de s’opposer facilement à ces traitements.

Des emails qui arrivent en masse

C’est précisément ce que de nombreux internautes découvrent actuellement dans leur boîte de réception. Canal+ explique par exemple qu’il analyse de manière limitée « l’ouverture des emails, l’heure à laquelle vous le faites ainsi que des informations sur le terminal que vous utilisez » afin d’adapter le contenu, la fréquence des envois ou le canal de communication.

France Télévisions indique de son côté utiliser ces pixels pour mesurer les performances de ses communications, personnaliser les contenus proposés, détecter l’ouverture des emails ou encore gérer automatiquement la désinscription en cas d’inactivité prolongée. Le groupe précise qu’en cas d’opposition, les communications ne seront simplement plus personnalisées sur la base de ces données.

L’Équipe adopte un discours similaire en rappelant que ces techniques peuvent servir à vérifier la bonne réception de certaines informations importantes, mais aussi à personnaliser les contenus ou ajuster la fréquence des communications. Le média propose comme d’autres sites aussi un bouton permettant de refuser ces traceurs. D’autres plateformes comme Cdiscount, TF1 Info ou encore plusieurs grands sites de commerce en ligne et de médias procèdent actuellement aux mêmes démarches.

Un bouleversement pour le marketing par email

Cette évolution réglementaire risque de transformer en profondeur les pratiques du secteur. Le taux d’ouverture, longtemps considéré comme l’un des principaux indicateurs de performance des campagnes d’emailing, pourrait devenir beaucoup moins représentatif si une partie importante des internautes refuse ces pixels. Les entreprises vont également devoir adapter leurs plateformes CRM, leurs outils de gestion des consentements et leurs campagnes marketing afin de respecter ces nouvelles exigences. Pour les internautes, en revanche, cette évolution apporte davantage de transparence : chacun peut désormais savoir plus précisément comment ses emails sont analysés et décider s’il accepte, ou non, que ces informations soient utilisées pour personnaliser les communications qu’il reçoit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox