Deux hausses de tarifs logiques pour HBO Max chez Canal+

Si vous passez par Canal+ pour accéder à HBO Max en option, votre abonnement va évoluer. Les tarifs du service de streaming augmentent à partir du 20 août, accompagnés de plusieurs ajustements du côté de Canal+.

Les abonnés Canal+ vont voir évoluer le prix de certaines offres intégrant HBO Max à partir du 20 août 2026. Si le service de streaming augmente bien ses tarifs, Canal+ indique en absorber une partie en ajustant également le prix de certaines de ses formules.

À compter du 20 août, les deux principales formules de HBO Max verront leur prix augmenter pour se conformer aux prix des offres disponibles en solo depuis la plateforme:

HBO Max Basic avec publicité passera de 5,99 € à 6,99 € par mois.

HBO Max Standard passera de 9,99 € à 10,99 € par mois.

Cette hausse d’un euro s’inscrit dans la politique tarifaire du service de streaming, qui rejoint ainsi la tendance générale des plateformes à revoir régulièrement leurs prix.

A préciser cependant toutefois que Canal ne répercute pas intégralement cette augmentation sur ses abonnés et qu’il en absorbe une partie via une réorganisation de ses propres tarifs. L’option CINÉ SÉRIES passe ainsi de 5 € à 6 € par mois, soit une hausse limitée à un euro. En parallèle, le groupe baisse le tarif de son offre de base destinée aux moins de 26 ans. Le socle Canal+ (hors options Canal+ à la demande et Ciné Séries) passe ainsi de 12,99 € à 11,99 € par mois, compensant en partie l’augmentation des services associés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox