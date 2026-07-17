Free Mobile crée un combo inédit : un forfait mobile avec YouTube Premium et Music pour moins de 12 €

En devenant le premier opérateur français à proposer YouTube Premium à tarif réduit, Free crée une situation inédite sur le marché. Même les abonnés au forfait 2 € peuvent profiter de cette offre, ce qui permet de cumuler un forfait mobile et YouTube Premium pour moins de 12 € par mois.

L’annonce du partenariat entre Free et YouTube cache un autre avantage qui pourrait séduire les amateurs de vidéos et de musique en streaming. L’offre YouTube Premium à 9,99 €/mois n’est pas réservée aux abonnés des forfaits les plus onéreux : elle est également accessible aux clients du forfait 2 € de Free Mobile.

Un forfait mobile et YouTube Premium pour 11,99 €

Concrètement, il ets désormais possible de bénéficier aujourd’hui d’un forfait Free Mobile à 2 €/mois avec 1 Go de data et appels illimités avec YouTube Premium à 9,99 €/mois, soit 11,99 €/mois au total, un montant inférieur au prix public de YouTube Premium seul, facturé 12,99 €/mois lorsqu’il est souscrit directement auprès de Google. Autrement dit, pour un euro de moins que le tarif officiel de YouTube Premium, un client Free obtient non seulement l’abonnement Premium, mais aussi un forfait mobile. Autre particularité : cette offre n’est pas limitée aux nouveaux clients Free Mobile. Les abonnés déjà titulaires du forfait 2 € peuvent eux aussi l’activer directement depuis leur Espace Abonné ou l’application Free. L’abonnement est ensuite ajouté à la facture Free, ce qui évite un paiement séparé auprès de Google.

En plus de l’économie réalisée, les abonnés profitent de l’ensemble des fonctionnalités de YouTube Premium. L’abonnement permet de regarder toutes les vidéos YouTube et YouTube Kids sans publicité, de poursuivre la lecture en arrière-plan lorsque l’écran est verrouillé ou qu’une autre application est ouverte, de télécharger des vidéos pour les visionner hors connexion et d’accéder à YouTube Music Premium, qui donne accès à des millions de titres sans publicité, avec écoute en arrière-plan et hors connexion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox