IPV6 : Free Mobile signe un spectaculaire rattrapage, la France championne du monde

Un an après avoir pris la première place mondiale de l’adoption de l’IPv6, la France conserve son avance. Si Free dominait déjà largement sur le fixe, sa filiale mobile a réalisé en 2025 la plus forte progression du marché après avoir activé l’IPv6 par défaut pour tous ses abonnés.

Alors que les adresses IPv4 sont quasiment épuisées, la migration vers IPv6 continue de progresser à un rythme soutenu. Dans son édition 2026 du rapport sur l’état de l’internet, publiée le 16 juillet, l’Arcep confirme que la France reste le pays le plus avancé au monde parmi les 100 États comptant le plus grand nombre d’internautes, avec un taux global d’utilisation d’IPv6 de 75,6 % en mars 2026. L’Hexagone devance ainsi l’Inde (75,1 %) et l’Allemagne (65,4 %).

Cette avance s’explique en grande partie par la généralisation du protocole chez les opérateurs français. Fin 2025, 94 % des clients fixes grand public disposent d’une connexion IPv6, contre 83 % des abonnés mobiles, soit une hausse respective de 7 et 13 points en un an.

Free reste intouchable sur le fixe

Sur les réseaux fixes, Free conserve une longueur d’avance. L’opérateur affiche 99 % de clients grand public activés en IPv6 et 100 % sur les offres professionnelles, ce qui en fait le seul opérateur à avoir quasiment achevé sa transition. Bouygues Telecom suit avec 96 % sur le grand public et les professionnels, devant Orange (97 % et 70 %) et SFR, encore nettement en retrait avec 80 % sur le grand public et 36 % sur les offres entreprises. Les projections de l’Arcep montrent d’ailleurs que Free devrait rester à 99 % jusqu’à la disparition progressive d’IPv4, tandis que ses concurrents poursuivront leur rattrapage jusqu’en 2028.

Sur le mobile, Free Mobile passe de quasi absent à 50 % de clients activés

Le changement est en revanche spectaculaire sur le réseau mobile. Fin 2024, Free Mobile faisait figure de mauvais élève avec seulement 1,4 % de clients utilisant IPv6. Un an plus tard, après l’activation automatique du protocole pour tous les abonnés, le taux atteint désormais 50 % sur le grand public. L’Arcep souligne d’ailleurs que Free Mobile est l’opérateur ayant enregistré la plus forte progression en un an, avec un bond de 48 points, un rattrapage inédit sur le marché français. L’opérateur reste toutefois derrière ses concurrents, qui avaient engagé leur transition beaucoup plus tôt : Bouygues Telecom affiche 97,4 % de clients mobiles grand public activés, Orange 91,9 % et SFR 85,6 %.

Les prévisions communiquées par les opérateurs montrent toutefois que l’écart devrait continuer à se réduire.Free Mobile prévoit d’atteindre 70,9 % de clients activés dès mi-2026, puis 83,9 % en 2027 et 90 % en 2028. Dans le même temps, Bouygues Telecom, Orange et SFR convergeront progressivement vers des taux compris entre 97 % et 99 %.

Pour l’Arcep, la transition est désormais largement engagée du côté des réseaux. Le véritable retard se situe désormais chez les éditeurs de services. Seuls 38 % des sites web sont aujourd’hui accessibles en IPv6 et 25 % des noms de domaine acceptent les courriels via ce protocole. C’est désormais sur ce terrain que devront porter les principaux efforts afin de préparer, à terme, l’extinction progressive d’IPv4.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox