C’est quoi YouTube Premium, la nouvelle option à prix réduit proposée aux abonnés Free ?

Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais profiter de YouTube Premium à un tarif préférentiel. L’occasion de redécouvrir le célèbre service de Google, qui ne se limite pas à la suppression des publicités et comprend aussi plusieurs fonctionnalités pratiques, ainsi que YouTube Music Premium.

Free enrichit son catalogue de services avec l’arrivée de YouTube Premium à 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €/mois, avec un premier mois offert et sans engagement. Une offre réservée aux abonnés Freebox et Free Mobile éligibles, qui permet de profiter de l’ensemble des avantages du service directement facturé sur la facture Free. Mais que comprend vraiment cette offre ?

Regarder YouTube sans publicité

C’est sans doute la fonctionnalité la plus connue. Avec YouTube Premium, les vidéos s’enchaînent sans interruption publicitaire, qu’il s’agisse de tutoriels, de documentaires, de vidéos de créateurs, de clips musicaux ou encore des contenus proposés sur YouTube Kids.

Une expérience plus fluide qui évite les coupures avant ou pendant les vidéos.

Télécharger des vidéos pour les regarder hors connexion

Autre avantage particulièrement pratique : il est possible de télécharger des vidéos directement depuis les applications YouTube, YouTube Music ou YouTube Kids sur smartphone et tablette.

Vous pouvez ainsi préparer vos contenus à l’avance avant un voyage ou un déplacement, puis les regarder sans connexion Wi-Fi ni données mobiles. YouTube propose également les téléchargements intelligents, qui enregistrent automatiquement certaines vidéos recommandées afin d’avoir toujours quelque chose à regarder, même hors ligne.

Continuer l’écoute même écran éteint

YouTube Premium active aussi la lecture en arrière-plan. Concrètement, une vidéo ou un podcast continue d’être lu même lorsque vous verrouillez votre téléphone ou que vous utilisez une autre application.

Une fonction particulièrement appréciée pour écouter des interviews, des conférences, des émissions ou des contenus musicaux sans laisser l’application ouverte.

YouTube Music Premium est inclus

L’abonnement comprend également YouTube Music Premium, le service de streaming musical de Google. Les abonnés ont accès à plus de 100 millions de titres, albums, concerts, reprises ou DJ sets, le tout sans publicité. Là aussi, les morceaux peuvent être téléchargés pour une écoute hors connexion.

Le service permet également d’importer facilement ses playlists depuis d’autres plateformes musicales afin de retrouver rapidement toute sa bibliothèque. Comme la plupart des plateformes de streaming, YouTube Premium synchronise automatiquement la lecture entre les différents appareils.

Il est ainsi possible de commencer une vidéo sur son téléviseur, puis de la reprendre exactement au même endroit sur son smartphone, son ordinateur ou une autre télévision connectée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox