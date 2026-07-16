Free lance une nouvelle offre YouTube Premium pour les abonnés Freebox et Free Mobile à un prix exclusif

Free enrichit son catalogue de services en annonçant un partenariat avec YouTube. Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais souscrire à YouTube Premium pour 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €, avec un premier mois offert sous conditions. Une offre présentée comme une première chez un opérateur français.

Après de nombreux services de SVOD, place à un autre géant du streaming, YouTube Premium débarque chez Free et devient un nouveau partenaire de poids pour l’opérateur, lequel annonce aujourd’hui le lancement “d’une offre exclusive YouTube Premium” réservée à ses abonnés Freebox et Free Mobile.

Disponible dès à présent depuis l’Espace Abonné et l’application Free, cette nouvelle option est proposée à 9,99 €/mois sans engagement, contre 12,99 €/mois en souscription directe auprès de YouTube. Les nouveaux utilisateurs éligibles bénéficient également d’un premier mois offert. Free affirme être le premier opérateur en France à proposer YouTube Premium à un tarif préférentiel à ses abonnés.

Tous les avantages de YouTube Premium

Cette offre donne accès à l’ensemble des fonctionnalités de YouTube Premium :

la suppression des publicités sur YouTube et YouTube Kids ;

la lecture des vidéos en arrière-plan, même lorsque l’écran est verrouillé ou qu’une autre application est ouverte ;

le téléchargement des contenus pour un visionnage hors connexion ;

un accès complet à YouTube Music Premium, permettant d’écouter des millions de titres sans publicité et de transférer ses playlists depuis d’autres plateformes.

L’expérience est accessible aussi bien sur les smartphones, tablettes et ordinateurs que sur les téléviseurs via les Players Freebox compatibles. L’abonnement peut être activé directement depuis l’Espace Abonné Free ou l’application Free, avec une facturation regroupée sur la facture mensuelle de l’opérateur. L’offre est disponible pour les abonnés Freebox Ultra, Ultra Essentiel, Pop, Pop S, Révolution, Delta, Box 5G ainsi que pour l’ensemble des abonnés Free Mobile. Le tarif préférentiel de 9,99 €/mois est annoncé comme valable jusqu’au 30 septembre 2026. Le premier mois est offert aux nouveaux abonnés YouTube Premium ou aux utilisateurs ayant résilié leur abonnement depuis au moins six mois.

« Une demande massive de nos abonnés »

Pour Nicolas Thomas, directeur général de Free, ce partenariat répond à une attente forte des clients de l’opérateur : « En devenant le premier opérateur en France à proposer YouTube Premium, nous répondons à une demande massive de nos abonnés Freebox et Mobile : profiter de leurs contenus du quotidien sans publicité, sans interruption et au meilleur prix, avec une expérience toujours plus simple et fluide. »

Même satisfaction du côté de YouTube. Justine Ryst, directrice générale de YouTube France et Europe du Sud, déclare : « En franchissant cette nouvelle étape avec Free, nous unissons nos forces pour intégrer parfaitement YouTube Premium au cœur de leur écosystème fixe et mobile. Nous partageons une ambition commune : offrir aux abonnés la meilleure expérience possible et leur permettre de profiter de YouTube sans aucune interruption. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox