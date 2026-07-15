Canal+ s’intéresserait au studio derrière Hunger Games et John Wick

Pour continuer à rivaliser avec Netflix, Disney+ ou Prime Video, la maison-mère de Canal+ pourrait réaliser une acquisition de premier plan. Selon Reuters, le groupe s’intéresserait à Lionsgate Studios, l’un des derniers grands studios indépendants d’Hollywood.

Le secteur des médias poursuit sa phase de consolidation. Canal+, contrôlé majoritairement par le groupe Bolloré, s’intéresserait à Lionsgate Studios, le studio américain derrière plusieurs grandes franchises comme « Hunger Games », « John Wick » ou encore « Twilight ». Une acquisition qui permettrait à la chaîne cryptée de renforcer ses capacités de production et son catalogue de contenus face aux géants du streaming.

Selon des informations rapportées par Reuters, Lionsgate Studios aurait reçu l’intérêt de plusieurs acteurs du divertissement, dont le groupe Bolloré. La société américaine, valorisée autour de 3,8 milliards de dollars en Bourse, travaillerait avec une banque d’investissement afin d’évaluer les propositions reçues.

Parmi les candidats potentiels figurerait également Banijay, géant européen de la production audiovisuelle, qui a récemment finalisé sa fusion avec All3Media. Toutefois, une opération avec ce dernier pourrait prendre davantage de temps, l’entreprise étant encore concentrée sur l’intégration de cette nouvelle activité.

À ce stade, aucune transaction n’est garantie. Lionsgate Studios pourrait également décider de rester indépendant. Cet intérêt s’inscrit dans la stratégie de développement de Canal+, qui cherche à renforcer ses capacités de création et à sécuriser davantage de contenus exclusifs. La chaîne payante française, dont le groupe Bolloré est l’actionnaire majoritaire, souhaite disposer d’un catalogue de franchises capables de rivaliser avec les grands acteurs internationaux du streaming, notamment Netflix, Disney ou Warner Bros. Discovery.

L’acquisition d’un studio comme Lionsgate offrirait à Canal+ un accès direct à de nombreuses propriétés intellectuelles déjà installées auprès du public mondial, un atout devenu stratégique dans un marché où les plateformes cherchent à contrôler leurs propres productions.

Un catalogue riche en franchises internationales

Fondé en 1997, Lionsgate Studios dispose d’un catalogue comprenant plusieurs succès du cinéma et de la télévision. Le studio est notamment à l’origine des sagas « Hunger Games », dont les films ont rencontré un succès international, « John Wick », portée par Keanu Reeves ou encore « Twilight », franchise adaptée des romans de Stephenie Meyer.

Lionsgate possède également les droits sur de nombreuses séries et productions télévisées. Le studio a notamment connu un récent succès avec « Michael », le biopic consacré à Michael Jackson, qui a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales au box-office. L’éventuel intérêt de Canal+ pour Lionsgate intervient dans un contexte de rapprochement croissant dans l’industrie des médias. Face aux investissements massifs des plateformes de streaming américaines, les groupes européens cherchent à renforcer leur poids en maîtrisant davantage leurs contenus et leurs marques.

Pour Canal+, qui s’est déjà développé à l’international notamment en Afrique, en Europe et en Asie, récupérer un studio hollywoodien représenterait un changement d’échelle important. L’opération permettrait également au groupe de disposer d’un catalogue mondial de films et séries pouvant alimenter ses chaînes, ses offres de streaming et ses différents marchés. Pour l’heure, le dossier n’en est toutefois qu’au stade des discussions exploratoires. Reste à savoir si Canal+ et son actionnaire Bolloré passeront effectivement à l’offensive pour mettre la main sur l’un des derniers grands studios indépendants américains.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox