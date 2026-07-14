Clap de fin pour un complexe de production emblématique de Canal+

La Canal Factory a accueilli son tout dernier tournage. Dix ans après son inauguration, ce centre de production audiovisuelle majeur du groupe Canal+ ferme ses portes, marquant la fin d’un site qui a vu naître de nombreuses émissions et fictions.

Une page se tourne pour Canal+. Laurent Capra, réalisateur au sein de Canal+ Group, a annoncé sur LinkedIn ce 13 juillet la fermeture définitive de la Canal Factory, située à Boulogne-Billancourt. Dans son message, il écrit avec émotion : « Clap de fin pour un lieu emblématique dans ma carrière professionnelle : La Canal Factory à Boulogne. Fermeture de ses 4 incroyables plateaux et ses 3 régies vidéos. »Il révèle également avoir participé au dernier tournage organisé sur le site : « J’ai eu l’émouvante chance de faire le dernier tournage du site de CANAL+ Group pour la saison 4 de #BaronNoir. »

Dix ans d’histoire pour un site important de la production audiovisuelle

Inaugurée en septembre 2016 sur le site des anciens Studios de Boulogne, acquis par Vivendi en 2015, la Canal Factory était devenue l’un des centres importants de production audiovisuelle français. Le complexe permettait d’assurer simultanément plusieurs productions du groupe. Avant de devenir la Canal Factory, les Studios de Boulogne avaient déjà accueilli de nombreuses émissions de télévision et téléfilms. Sous l’ère Canal+, le site est devenu un véritable cœur de production pour une trentaine de programmes. Parmi les émissions qui y ont été tournées figurent notamment Le Grand Journal, Le Petit Journal, Les Guignols, Canal Football Club, Canal Rugby Club, La Nouvelle Édition, Touche pas à mon poste !, Il en pense quoi Camille ?. Le site accueillait également plusieurs entités de production du groupe Canal+, dont les bureaux de Flab Prod, la société de production de Canal+, ainsi que les ateliers et les bureaux des auteurs et des équipes de production des Guignols. Les équipes de Groland y étaient également installées. À ce stade, Canal+ n’a pas communiqué officiellement sur les raisons de cette fermeture ni sur la réorganisation de ses activités de production.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox