Le saviez-vous : cette option personnalisable de l’espace abonné Freebox peut alléger votre boîte mail

Les factures Freebox sont toujours disponibles dans votre Espace Abonné, mais leur mode de réception est entièrement personnalisable. Une fonctionnalité discrète qui peut vous éviter des e-mails… ou du courrier inutile.

Vous consultez déjà vos factures depuis votre Espace Abonné ? Dans ce cas, sachez qu’il est inutile de les recevoir systématiquement par e-mail ou par courrier. Free vous permet de choisir librement la manière dont vous souhaitez être averti… voire de ne plus recevoir de notification du tout.

Par défaut, les factures Freebox sont toujours accessibles depuis l’Espace Abonné. Mais l’opérateur vous laisse le choix entre trois modes de réception selon vos préférences.

Vous pouvez ainsi opter pour la facture électronique, avec une notification envoyée par e-mail dès qu’une nouvelle facture est disponible, demander l’envoi d’une facture papier, expédiée gratuitement à votre adresse de facturation, ou encore choisir de ne plus recevoir vos factures. Dans ce dernier cas, elles restent bien entendu disponibles à tout moment dans votre Espace Abonné.

Pour modifier ce paramètre, connectez-vous à votre Espace Abonné Freebox, rendez-vous dans Mon abonnement, puis Mes factures et enfin Gérer la réception de mes factures. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le mode de réception souhaité et à valider votre choix.

Même si vous décidez de ne plus recevoir vos factures, vous pourrez toujours les consulter ou les télécharger au format PDF depuis votre Espace Abonné. Free met également à disposition un lien « Comprendre ma facture », qui détaille les différentes lignes de facturation et facilite la lecture de votre relevé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox