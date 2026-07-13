Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite thématique débarque sur Pluto TV

Pluto TV poursuit l’enrichissement de son offre gratuite avec une nouvelle chaîne pensée pour les amateurs de séries centrées sur des héroïnes attachantes. Baptisée Pluto TV Girls Club, elle rassemble des programmes où amitiés, histoires d’amour, défis du quotidien et émotions sont au cœur des intrigues.

La plateforme de streaming gratuite accueille une nouvelle chaîne thématique avec Pluto TV Girls Club. Accessible gratuitement et sans abonnement, elle met à l’honneur des séries portées par des personnages féminins, entre romances, amitiés, humour et moments plus émouvants.

Le concept est simple : proposer un rendez-vous permanent où les téléspectateurs peuvent retrouver des héroïnes confrontées aux petits et grands défis de la vie. Premiers amours, relations familiales, tracas du quotidien, rêves, déceptions ou moments de complicité, la programmation entend offrir des histoires dans lesquelles chacun peut facilement se reconnaître.

Comme les autres chaînes FAST de Pluto TV, Girls Club diffuse ses programmes en continu, 24 heures sur 24. Il n’est donc pas nécessaire de choisir un épisode ou une saison : il suffit de lancer la chaîne et de se laisser porter par les différentes séries proposées.

Avec cette nouveauté, Pluto TV poursuit sa stratégie consistant à développer des chaînes très ciblées autour d’univers spécifiques. Après les chaînes consacrées aux animes, aux séries cultes, aux films, aux documentaires, à la téléréalité ou encore à certaines franchises emblématiques, la plateforme enrichit désormais son catalogue avec un espace dédié aux séries mettant en scène des héroïnes et leurs aventures.

Pluto TV est disponible gratuitement sur navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. Les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K peuvent également accéder à la plateforme directement depuis le Play Store Android TV intégré au player Free TV 4K et profiter de cette nouvelle chaîne sans abonnement supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox