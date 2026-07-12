Les nouveautés de la semaine chez Free : lancement d’un forfait 20 Go chez Free Mobile, encore un peu de changement dans des offres…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free continue d’enrichir la version web de sa plateforme Free TV. Après l’arrivée de plusieurs services destinés à un public adulte ces dernières semaines, c’est désormais Hot Video qui rejoint le portail accessible depuis un navigateur internet. Plus d’infos…

Le retrait de TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV des offres Freebox avec TV by Canal ne se limite pas aux chaînes en direct. Les services de replay associés ont également été retirés des Freebox et de Free TV, conséquence de la fin de l’accord de distribution entre Canal+ et le groupe TF1. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, aventures uniques en vue. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile baisse fortement la data incluse dans un de ses forfaits, sans changer le prix. Il s’agit de son offre Série Free qui comprend désormais pour les nouveaux abonnés 110 Go au lieu de 160, toujours au tarif de 12,99€/mois. La concurrence a elle aussi revu ses offres dans ce sens. Plus d’infos…

Free Mobile lance un nouveau booster 20 Go pour son forfait 2€ et ce n’est pas donné, Il faudra compter 7,99€/mois soit 9,99€/mois d’abonnement au final. Les nouveaux abonnés peucent donc au finak profiter d’un forfait 20 Go alors que les abonnés actuels peuvent sosucrire au booster et ainsi upgrader leur forfait 2€. Plus d’infos…

Annonces de la semaine « Freebox Connect prend bientôt sa retraite », Free annonce une mauvaise nouvelle aux abonnés qui l’utilisent encore. Plus d’infos… Free fait équipe avec Samsung pour vous faire gagner ses nouveaux produits avant leur révélation. Plus d’infos… La filiale d’Iliad Scaleway annonce un nouveau rachat pour faire du calcul haute performance un atout énergétique. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox