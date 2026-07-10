Le saviez-vous : les abonnés Freebox Pop et Ultra Essentiel peuvent activer jusqu’à 5 avantages offerts

Les abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel disposent de plusieurs avantages inclus avec leur offre, mais ceux-ci ne sont pas activés automatiquement. Amazon Prime, Canal+ La Chaîne en Live, HBO Max, Paramount+ et Cafeyn sont proposés gratuitement pendant une durée limitée, à condition de les activer depuis l’Espace Abonné Freebox.

En plus de leur accès à internet et à la télévision, les abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel peuvent profiter de plusieurs services de divertissement offerts pendant une période limitée. Ces avantages sont accessibles depuis l’Espace Abonné Freebox, dans la rubrique Télévision >TV & divertissement et nécessitent une activation ou à activer dans la catégorie “Mon Abonnement” pour certains.

Amazon Prime offert pendant trois mois

Premier avantage : trois mois d’Amazon Prime. Cet abonnement donne accès à Prime Video, à la livraison rapide sur Amazon, à Prime Gaming, à Amazon Music Prime ainsi qu’à d’autres services réservés aux abonnés Prime. À l’issue des trois mois offerts, l’abonnement devient payant au tarif en vigueur, sauf résiliation avant la fin de la période d’essai.

Canal+ La Chaîne en Live pendant trois mois

Les nouveaux abonnés peuvent également bénéficier de trois mois d’accès à Canal+ La Chaîne en Live. Cette formule permet de regarder la chaîne Canal+ en direct, avec une sélection de films, de séries, d’émissions et de certains événements sportifs. Il ne s’agit toutefois pas de l’offre Canal+ complète : les services comme le replay ou les chaînes supplémentaires ne sont pas inclus. À la fin de la période d’essai, l’abonnement devient payant à 15,99€/mois si aucune résiliation n’est effectuée. Pour bénéficier des trois mois offerts, l’abonné doit impérativement souscrire à Canal+ La Chaîne auprès de Canal+ France dans un délai maximum de deux mois après l’activation de sa ligne Freebox. Si la souscription n’est pas réalisée dans ce laps de temps, la promotion ne peut plus être obtenue par la suite. Ceux qui respectent ce délai profitent de l’abonnement inclus pendant trois mois, plus le mois en cours au moment de la souscription, à condition de conserver une Freebox active sans impayés. En somme, seuls les nouveaux abonnés à ces offres Freebox peuvent profiter de cette gratuite.

HBO Max gratuit pendant trois mois

Free inclut également trois mois d’accès à HBO Max avec publicité. Les abonnés peuvent ainsi découvrir les productions Warner Bros. Discovery, avec des séries comme The Last of Us, House of the Dragon ou The White Lotus, ainsi qu’un large catalogue de films et de documentaires. L’abonnement est ensuite renouvelé automatiquement au tarif en vigueur à 6,99€/mois, sauf résiliation.

Paramount+ offert pendant un mois

Par ailleurs, Free propose un mois d’accès à Paramount+. Les abonnés peuvent profiter des séries Star Trek, Dexter, Tulsa King, Yellowstone, Landman, ainsi que des films des studios Paramount Pictures et des contenus issus de Showtime, CBS, Nickelodeon ou MTV. Comme pour les autres avantages, l’offre est sans engagement pendant la période d’essai. À son terme, l’abonnement devient payant à 7,99€/mois si l’utilisateur choisit de le conserver.

Cafeyn offert pendant trois mois

Les abonnés bénéficient aussi de trois mois d’accès à Cafeyn. La plateforme permet de consulter en illimité des milliers de journaux et magazines, directement depuis une application unique, sur smartphone, tablette ou ordinateur. À l’issue des trois mois offerts, l’abonnement est facturé 9,99 €/mois, sauf résiliation avant la fin de la période d’essai.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox