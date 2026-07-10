Disney+ pourrait choisir de diffuser des contenus gratuitement sur sa plateforme

Disney réfléchirait à une évolution majeure de sa plateforme de streaming. Selon plusieurs sources, le groupe envisagerait de rendre une partie du catalogue de Disney+ accessible gratuitement, sans abonnement. Une stratégie qui viserait à mieux rivaliser avec la montée en puissance de YouTube et des plateformes gratuites financées par la publicité.

Après plusieurs hausses de prix et le développement des formules avec publicité, Disney explorerait une nouvelle piste pour attirer de nouveaux utilisateurs : un accès gratuit à certains contenus de Disney+.

D’après des informations rapportées par Business Insider, cette possibilité a été évoquée en interne lors d’une réunion consacrée aux activités de streaming. Adam Smith, responsable des produits et des technologies chez Disney, aurait confirmé que cette option était à l’étude. En revanche, aucun calendrier ni détail sur les programmes concernés n’a été communiqué.

Interrogé par le média américain, Disney indique simplement que ces discussions s’inscrivent dans une réflexion plus large visant à mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Si Disney envisage un tel changement, c’est parce que les habitudes de consommation évoluent rapidement.

Les plateformes gratuites financées par la publicité connaissent une forte progression, en particulier sur les téléviseurs connectés. Aux États-Unis, YouTube domine largement ce marché, tandis que des services comme Tubi ou The Roku Channel continuent de gagner du terrain.

Selon les dernières données de Nielsen citées par Business Insider, les trois principales plateformes gratuites représentaient 18,7 % du temps de visionnage sur les téléviseurs américains en avril 2026, contre 16,8 % un an plus tôt et 12,7 % deux ans auparavant.

Dans le même temps, les services payants ont progressivement augmenté leurs tarifs, poussant une partie des consommateurs vers des alternatives gratuites. À ce stade, rien n’indique que Disney souhaite transformer Disney+ en plateforme gratuite.

Le scénario le plus probable serait plutôt de proposer une sélection limitée de films, de séries ou de premiers épisodes accessibles sans abonnement. Une stratégie déjà utilisée par plusieurs plateformes afin de permettre aux utilisateurs de découvrir leurs contenus avant de souscrire à une offre payante. Disney pourrait ainsi attirer de nouveaux spectateurs tout en continuant de mettre en avant ses abonnements classiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox