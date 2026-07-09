Le saviez-vous : chez Free Mobile, passer des appels et envoyer des SMS reste possible même sans réseau

Plus de réseau mobile dans votre logement, au sous-sol ou dans un bâtiment mal couvert ? Les abonnés Free Mobile, mais aussi ceux de ses concurrents peuvent malgré tout continuer à passer des appels et envoyer des SMS grâce à une fonction gratuite intégrée à leur forfait et à leur smartphone à une seule condition, être connecté au WiFi.

Il suffit parfois de franchir une porte, de descendre au sous-sol ou de se rendre dans une zone mal couverte pour voir disparaître toutes les barres de réseau sur son smartphone. Pourtant, cela ne signifie pas forcément qu’il est impossible de communiquer. Free Mobile permet à tous ses abonnés de passer des appels et d’envoyer des SMS via une connexion Wi-Fi grâce aux technologies VoWiFi (Voice over WiFi) et SMS par Wi-Fi, sans aucun surcoût.

Téléphoner même sans réseau mobile

Disponible chez Free Mobile depuis fin 2022, le service Appels Wi-Fi permet à un smartphone compatible d’utiliser automatiquement une connexion Wi-Fi pour émettre et recevoir des appels lorsque le réseau mobile est faible ou totalement absent. Le fonctionnement est entièrement transparent. Une fois l’option activée dans les paramètres du téléphone, les appels basculent automatiquement sur le Wi-Fi lorsque cela est nécessaire. Si le réseau mobile redevient disponible en cours de communication, le smartphone peut également reprendre la connexion cellulaire sans interrompre l’appel.

Cette technologie est particulièrement utile dans les logements mal couverts, les bâtiments anciens, les parkings souterrains ou encore certaines zones rurales. Elle fonctionne sur n’importe quel réseau Wi-Fi, qu’il s’agisse de votre box internet, de celle d’un proche ou d’un réseau public. Depuis 2023, les appels Wi-Fi sont également disponibles lors des déplacements à l’étranger. Free précise que « les appels en Wi-Fi depuis l’étranger sont facturés au même tarif que les appels émis depuis la France métropolitaine ». Pour les appels vers les destinations internationales, la tarification dépend du forfait mobile détenu.

Les SMS passent eux aussi par le Wi-Fi

Depuis 2024, Free Mobile prend également en charge les SMS par Wi-Fi. Lorsque le smartphone est compatible et connecté à un réseau sans fil, l’envoi et la réception de SMS peuvent eux aussi s’effectuer sans aucune couverture mobile. Cette fonctionnalité complète les appels Wi-Fi et permet de rester joignable dans pratiquement toutes les situations, même lorsque le téléphone n’affiche plus aucune barre de réseau.

Comment en profiter ?

Pour utiliser les appels Wi-Fi et les SMS par Wi-Fi, quelques conditions suffisent :

disposer d’un smartphone compatible avec ces fonctionnalités ;

activer les appels Wi-Fi dans les paramètres du téléphone si ce n’est pas déjà fait ;

être connecté à un réseau Wi-Fi disposant d’un accès à Internet.

Les SMS par Wi-Fi sont généralement activés automatiquement sur les appareils compatibles.

Une fonction discrète mais très utile

Peu mise en avant, cette fonctionnalité peut pourtant rendre de précieux services au quotidien. Que ce soit dans une maison où la couverture mobile est insuffisante, dans un immeuble aux murs épais ou lors d’un déplacement à l’étranger, elle permet de continuer à communiquer normalement sans installer d’application supplémentaire et sans frais additionnels. Si vous constatez régulièrement que votre smartphone perd le réseau dans certains endroits, il peut donc être intéressant de vérifier que les appels Wi-Fi sont bien activés. Une simple option qui peut faire toute la différence lorsque les barres de réseau disparaissent.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox