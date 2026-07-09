Bouygues Telecom intègre désormais Gemini, l’IA de Google, à sa clé b.tv avec de nouveaux usages

Après avoir lancé sa clé b.tv en début d’année, Bouygues Telecom lui offre une nouvelle corde à son arc. L’opérateur va y déployer progressivement Gemini, l’assistant d’intelligence artificielle de Google, afin de rendre l’expérience TV plus interactive et personnalisée.

Bouygues Telecom poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses services TV. L’opérateur annonce l’arrivée progressive de Gemini sur sa clé b.tv, profitant du déploiement de l’assistant de Google sur les appareils Google TV en France. Commercialisée au prix de 69,99 euros ou proposée à 29,99 euros avec l’offre Box 5G avec TV, cette clé permet déjà d’accéder aux services de streaming et aux applications disponibles sur Google TV. Elle va désormais bénéficier des capacités de l’IA générative de Google.

Grâce à un bouton dédié sur la télécommande, les utilisateurs pourront dialoguer naturellement avec Gemini pour obtenir des recommandations de films et de séries, poser des questions du quotidien, contrôler des équipements domotiques compatibles ou encore demander des explications adaptées aux enfants. L’assistant est également capable de répondre à des requêtes plus complexes et contextuelles, comme trouver des films récompensés, consulter la météo ou proposer des conseils pour débuter une nouvelle activité. Selon Bouygues Telecom, cette évolution répond à l’adoption croissante des assistants conversationnels. L’opérateur cite notamment les derniers travaux de l’Arcom, qui montrent que plus de la moitié des Français ont déjà utilisé une IA conversationnelle pour rechercher des informations ou obtenir des recommandations.

Une collaboration renforcée avec Google

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité du partenariat entre Bouygues Telecom et Google, engagé depuis 2015 avec les premiers décodeurs compatibles. Elle fait également suite au lancement, en janvier dernier, du décodeur b.tv intégrant déjà des fonctions d’intelligence artificielle destinées à améliorer la qualité d’image et l’expérience de visionnage.

« Cette nouvelle étape confirme notre volonté d’offrir une expérience TV toujours plus intuitive et personnalisée. L’intégration de Gemini sur la clé b.tv illustre la force de notre collaboration avec Google et notre ambition d’apporter le meilleur de l’IA de Google à nos clients », déclare Bruno Duarte, directeur Grand Public de Bouygues Telecom. Le déploiement de Gemini sur la clé b.tv débutera progressivement au cours du mois de juillet 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox