Netflix teste le retour des essais gratuits, 6 ans après les avoir supprimés

Le leader du streaming mondial expérimente à nouveau des périodes d’essai gratuites pour attirer de nouveaux abonnés. Pour l’heure, ces tests sont limités à certains marchés, mais Netflix n’exclut pas un déploiement plus large si les résultats sont concluants.

Netflix pourrait bientôt renouer avec une pratique abandonnée il y a plusieurs années. La plateforme teste actuellement le retour des essais gratuits dans certains marchés situés en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni, révèle le média spécialisé What’s on Netflix.

Supprimée progressivement entre fin 2019 et 2020, la période d’essai gratuite de 30 jours permettait aux nouveaux utilisateurs de découvrir le catalogue avant de souscrire un abonnement. Selon les informations publiées, les essais actuellement proposés sont réservés aux personnes n’ayant jamais été abonnées à Netflix et leur durée varie selon les pays concernés. Interrogé par What’s on Netflix, un porte-parole de Netflix confirme cette expérimentation : « Nous testons régulièrement des promotions afin d’aider les futurs membres à découvrir la valeur de Netflix. » Depuis la suppression des essais gratuits, le géant du streaming a multiplié les initiatives pour séduire de nouveaux abonnés, notamment avec des contenus accessibles gratuitement ou des offres promotionnelles liées à certains événements. Si cette nouvelle phase de test se révèle concluante, le retour des essais gratuits pourrait être étendu à d’autres marchés, et pourquoi pas la France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox