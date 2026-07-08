Orange réorganise ses forces autour du cloud privé avec 700 experts pour industrialiser ses capacités et “accélérer l’automatisation”

Orange accélère sa stratégie cloud avec l’annonce du lancement d’Unified Cloud Platform, un programme interne destiné à unifier ses infrastructures de cloud privé et à rassembler près de 700 spécialistes au sein d’une même organisation. L’objectif est d’accompagner la montée en puissance de l’intelligence artificielle, de renforcer sa souveraineté technologique et de gagner en efficacité.

L’opérateur historique français franchit une nouvelle étape dans la transformation de ses infrastructures numériques. Dans un post sur LinkedIn, le CEO d’Orange Wholesale, Michaël Trabbia, a annoncé le lancement récemment d’Unified Cloud Platform, un programme stratégique intégré au plan Trust the Future du groupe. Selon lui, cette évolution répond à une profonde mutation des besoins du secteur : « Sous l’effet de l’IA, de la transformation IT et de la softwarisation des réseaux, les besoins changent d’échelle. Dans le même temps, la souveraineté numérique, la maîtrise de nos dépendances technologiques et l’intensité concurrentielle deviennent des sujets centraux. »

Pour y répondre, Orange met en commun les expertises de plusieurs entités du groupe. « C’est dans ce contexte que nous lançons une étape clé avec Unified Cloud Platform. Ce programme, porté au niveau du comité exécutif dans le cadre de Trust the future, vise à construire une fondation technique de cloud privé commune pour le Groupe, en s’appuyant sur les expertises d’Orange Wholesale, Orange Business et Orange Innovation. »

Une équipe unique de près de 700 spécialistes du cloud

L’un des principaux changements annoncés concerne l’organisation des équipes. « A compter d’aujourd’hui, près de 700 experts cloud, auparavant répartis dans plusieurs divisions, sont désormais rassemblés au sein d’une même équipe. » Cette réorganisation vise à industrialiser les plateformes cloud du groupe et à accélérer leur développement. Michaël Trabbia précise : « Cette évolution vise à industrialiser nos capacités cloud, standardiser nos environnements, accélérer l’automatisation et renforcer notre agilité sur des services clés comme l’Infrastructure as a Service, le Container as a Service, le Platform as a Service ou encore l’AI as a Service. »

Orange entend également continuer à miser sur les technologies ouvertes afin de renforcer son indépendance technologique. « Nous capitalisons sur nos expertises internes et sur nos connaissances en open source pour continuer à gagner en flexibilité, en sécurité et en autonomie stratégique afin que nos client bénéficient du meilleur service adapté à leurs besoins et aux évolutions du marché. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox