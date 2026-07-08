Un faux départ avec SFR ? Voici comment se rétracter en ligne pour les nouveaux abonnés

Les nouveaux clients ayant souscrit une offre SFR à distance disposent eux aussi d’un délai de rétractation de 14 jours. L’opérateur permet d’effectuer conformément à la législation cette démarche directement en ligne depuis son espace dédié au suivi des commandes.

Comme Free, Orange et Bouygues Telecom, SFR permet aux clients ayant souscrit une offre Mobile ou Fixe sur Internet ou par téléphone d’exercer leur droit de rétractation en ligne. La filiale d’Altice rappelle que le délai légal est de 14 jours calendaires. Pour les commandes comprenant un équipement (smartphone, box, carte SIM, accessoires…), il débute à compter de la réception du dernier matériel. Pour les commandes sans équipement, il court à partir de la validation de la souscription. Dans le cas d’une offre fixe activée par un technicien, le délai démarre à la date de son intervention. L’opérateur précise également que certaines options, comme les recharges, les options solidaires, certaines options voix et data ou encore les abonnements à Canal+ et Dazn, ne sont pas concernés par ce droit de rétractation.

Une demande de rétractation à effectuer via l’espace abonné

Pour lancer la procédure, les abonnés doivent donc se connecter à leur Espace Abonné avec leur identifiant SFR, qui peut être leur numéro de ligne, leur adresse e-mail ou l’identifiant communiqué lors de la commande. Une fois authentifié, il suffit de sélectionner la commande concernée, puis de choisir « Annuler votre commande » ou « Rétracter votre commande » avant de confirmer la demande. Lorsque la ligne n’est pas encore associée au compte, SFR invite les clients à passer par le suivi de commande afin de retrouver la commande concernée.

Des modalités différentes selon le type d’offre

En cas de commande avec équipement, les modalités de retour varient selon que le matériel a déjà été livré ou non. Si le colis n’a pas encore été récupéré, il peut simplement être refusé lors de la livraison. Si les équipements ont déjà été réceptionnés, SFR transmet par e-mail les documents nécessaires au retour. Pour les offres Fixe, les équipements doivent être renvoyés dans un délai de 21 jours après réception de l’étiquette de retour, sous peine de pénalités de non-restitution. Les clients ayant souscrit une offre Box + TV sont, eux, directement contactés par le transporteur afin d’organiser la reprise du téléviseur. Enfin, SFR indique que les remboursements interviennent dans un délai pouvant aller jusqu’à 14 jours, ou dans les meilleurs délais après réception et vérification des équipements retournés, selon la nature de la commande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox