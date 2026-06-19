Free permet désormais aux nouveaux abonnés Free Mobile et Freebox de se rétracter très facilement

Les nouveaux abonnés Freebox et Free Mobile disposent déjà d’un droit de rétractation de 14 jours après une souscription à distance. Mais depuis aujourd’hui, Free permet désormais d’effectuer cette démarche beaucoup plus simplement grâce à une page dédiée accessible directement sur son site.

Bonne nouvelle pour les nouveaux clients Free : l’opérateur fait évoluer sa procédure de rétractation pour les abonnements Freebox et Free Mobile. Jusqu’à présent, les démarches passaient essentiellement par un courrier et nécessitaient parfois de contacter le service client pour obtenir l’adresse d’envoi. Désormais, suite à un changement de réglementation, une nouvelle porte d’entrée fait son apparition : une rubrique Rétractation directement accessible depuis le site de Free.

Cette évolution concerne les contrats souscrits sur Internet ou par téléphone, et vise à simplifier l’exercice d’un droit pourtant déjà prévu par la réglementation. Comme auparavant, les abonnés disposent d’un délai de 14 jours pour changer d’avis. Pour une offre Freebox, ce délai commence à courir à compter de la réception des équipements. Si les équipements ont déjà été livrés, ils devront être retournés dans les 14 jours suivant l’envoi de la demande de rétractation, conformément aux Conditions Générales d’Abonnement. Côté Free Mobile, le délai de 14 jours débute à partir de la souscription. Jusqu’ici, les abonnés devaient généralement contacter le 3244 ou passer par leur assistance pour récupérer les informations nécessaires à l’envoi du courrier.

Une nouvelle page dédiée directement sur le site de Free

La nouveauté est donc ailleurs : si le contrat a été conclu en ligne, il est désormais possible de lancer la démarche directement depuis le site de l’opérateur. Pour y accéder, il suffit de se rendre tout en bas du site Free, tant mobile que box, dans la rubrique « Rétractation » (ou sur ce lien pour Freebox, ce lien pour Free Mobile). Cette dernière vous renverra sur votre espace abonné, directement sur la page dédiée.

Free précise toutefois que cette possibilité reste encadrée par ses Conditions Générales d’Abonnement et ne remplace pas totalement les autres canaux existants.

Les abonnés peuvent toujours :

contacter le 3244 pour obtenir des informations sur la procédure

passer par Free Proxi pour certains abonnés mobiles éligibles

utiliser le formulaire de rétractation présent dans les Conditions Générales d’Abonnement.

Free rappelle également une limite importante : la rétractation n’est pas possible pour les souscriptions Free Mobile réalisées sur une Borne Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox