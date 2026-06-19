Abonnés Freebox et Amazon prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Entre voyage temporel, gestion d’une île paisible, combats spatiaux à base de cartes et stratégie historique, la sélection de jeux PC de la semaine passe d’un univers à l’autre sans jamais manquer de variété.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de quatre nouveaux titres à récupérer, tous disponibles sur GOG : un escape game basé sur le voyage dans le temps, une simulation relaxante de ferme et de commerce, un roguelike spatial orienté deckbuilding et un grand classique de stratégie militaire historique. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Between Time (GOG). Ce jeu d’évasion vous invite à voyager à travers différentes périodes de l’histoire pour résoudre une série d’énigmes et découvrir les secrets qui entourent une mystérieuse machine temporelle.

Au programme : codes à déchiffrer, objets cachés et exploration de cinq salles réparties à différentes époques. L’aventure permet aussi d’en apprendre davantage sur A.I.T.M.A, l’intelligence artificielle qui accompagne ce voyage dans le temps.

Enchaînons avec Sugardew Island (GOG). Cette simulation cosy inspirée des jeux Harvest Moon mise sur une expérience volontairement simple et relaxante.

Vous gérez votre boutique de produits fermiers, prenez soin de vos animaux, cultivez vos récoltes et aidez à redonner vie à l’île en remplissant les demandes de l’Arbre de l’harmonie. Le tout sans pression ni limite de temps, avec un format pensé aussi pour de courtes sessions.

Poursuivons avec Space Grunts 2 (GOG). Cette suite transforme l’exploration roguelike en y ajoutant une mécanique de deckbuilding tactique.

Chaque équipement récupéré devient une carte utilisable pendant les combats au tour par tour. À mesure que vous progressez, vous adaptez votre stratégie, débloquez des améliorations permanentes et explorez des niveaux générés de manière procédurale pour tenter de survivre aux menaces extraterrestres.



Et enfin, découvrez Age of Rifles (GOG). Ce jeu de stratégie historique vous propose de revivre de nombreux conflits militaires ayant eu lieu entre 1846 et 1905.

Avec ses nombreuses campagnes et scénarios couvrant aussi bien la guerre de Sécession que les conflits européens ou asiatiques, le titre mise sur une approche accessible tout en proposant un contenu particulièrement riche, complété par un éditeur permettant de créer ses propres affrontements.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. Cette semaine, tous les jeux étant proposés via GOG, un code vous sera fourni pour les activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox