Netflix fait sauter en partie une vieille limitation sur la 4K

Les abonnés Netflix utilisant Google Chrome peuvent désormais profiter de la 4K directement dans leur navigateur… à condition de remplir plusieurs conditions comme avoir Windows 11.

Pendant des années, regarder Netflix en 4K depuis un navigateur web relevait du parcours du combattant. Sur Windows, seul Microsoft Edge permettait de profiter de la définition Ultra HD, tandis que les utilisateurs de Google Chrome devaient se contenter d’une résolution maximale de 1080p. Cette limitation appartient désormais au passé. Netflix prend désormais en charge la lecture en 4K dans Google Chrome, à condition d’utiliser Windows 11 et une version récente du navigateur (Chrome 117 ou supérieure).

Cette nouveauté ne concerne donc toutefois pas tout le monde puisque sur macOS, la 4K reste réservée à Safari, tandis que Chrome n’y prend toujours pas en charge l’Ultra HD. La situation est encore plus restrictive sous Linux, où Netflix reste limité à 720p dans Chrome. Les autres navigateurs ne font guère mieux, Firefox et Opera permettantt au maximum un affichage en 1080p SDR.

Par ailleurs, Netflix continue de réserver certaines fonctionnalités premium, comme Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos, à son application officielle. Pour profiter de la meilleure expérience possible, les appareils comme les Smart TV, les box des FAI, l’Apple TV 4K, Fire TV ou ecnore Google TV restent donc les solutions les plus complètes.

Source : flatpanelshd

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox