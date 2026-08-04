Free veut améliorer son VPN inclus et sollicite directement les abonnés

Free Mobile lance un questionnaire auprès des utilisateurs de son service mVPN afin de mieux comprendre leurs usages, leurs difficultés et les améliorations qu’ils souhaitent voir arriver dans l’application Free.

Après avoir lancé mVPN dans son application Free, l’opérateur cherche désormais à recueillir les retours de ses abonnés. Certains reçoivent actuellement une invitation à répondre à un questionnaire pour évaluer leur expérience. Le formulaire commence par mesurer la notoriété du service, en demandant si l’abonné connaît mVPN et s’il l’utilise. Pour ceux qui l’ont déjà activé, Free s’intéresse ensuite à la fréquence d’utilisation, mais aussi aux principaux cas d’usage comme par exemple la protection des données personnelles, ou encore l”accès à certains contenus et à la la facilité pour retrouver la fonctionnalité dans l’application.

La satisfaction globale des abonnés est aussi évaluée tout comme et éventuels irritants rencontrés. Surtout, Free sonde déjà les évolutions les plus attendues. Parmi les pistes proposées figurent la possibilité de choisir le pays de connexion, de laisser le VPN activé en permanence, d’obtenir davantage d’informations sur la protection apportée, d’accélérer l’activation ou encore de profiter d’un widget plus pratique. Les utilisateurs peuvent également suggérer leurs propres idées dans un champ libre. Ce questionnaire ne signifie pas que ces fonctionnalités seront forcément déployées prochainement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox