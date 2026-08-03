Plusieurs smartphones retirés du marché, dont un Samsung qui n’aurait “jamais dû” être vendu en France

Cinq smartphones ne peuvent plus être commercialisés en France. Après plusieurs contrôles, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a ordonné leur retrait du marché et le rappel des modèles déjà vendus, en raison de dépassements du DAS ou de manquements à la réglementation européenne.

L’ANFR, chargée notamment de contrôler la conformité des appareils radioélectriques, a annoncé le retrait du marché français de cinq smartphones à l’issue d’une campagne de contrôles. Quatre modèles présentent un débit d’absorption spécifique (DAS) supérieur à la limite autorisée, tandis qu’un cinquième souffre de plusieurs défauts de conformité.

Quatre smartphones dépassent la limite autorisée du DAS

Les mesures réalisées par un laboratoire agréé ont montré que les AGM Note 1, Doogee N55 Plus, Infinix Smart 9 et Nothing Phone (3a) dépassaient la valeur maximale autorisée pour le DAS « membre », mesuré au contact du corps.

La réglementation fixe cette limite à 4 W/kg. Or, les valeurs relevées atteignent 4,44 W/kg pour l’AGM Note 1, 4,85 W/kg pour le Doogee N55 Plus, 4,53 W/kg pour l’Infinix Smart 9 et 4,32 W/kg pour le Nothing Phone (3a).

L’ANFR indique avoir demandé aux fabricants et importateurs de mettre ces appareils en conformité. Faute de mesures correctives, l’agence a ordonné leur retrait du marché français ainsi que le rappel des exemplaires déjà vendus. Les consommateurs possédant l’un de ces smartphones sont invités à se rapprocher de leur revendeur ou du fabricant afin de connaître les modalités du rappel.

Le cas particulier du Samsung Galaxy A55

Le cinquième appareil concerné est le Samsung Galaxy A55, mais pour une raison différente. Selon l’ANFR, ce modèle « n’aurait jamais dû être mis sur le marché en France ».

Les contrôles ont mis en évidence plusieurs manquements aux exigences de la réglementation européenne : absence de procédure d’évaluation de la conformité, documentation technique incomplète et défaut de marquage CE.

Là aussi, l’agence ordonne le retrait du marché et le rappel des appareils déjà commercialisés. Les propriétaires concernés devront se rapprocher du magasin ou du site auprès duquel ils ont acheté leur smartphone afin d’obtenir les informations relatives à la procédure de rappel.

L’ANFR rappelle que ces contrôles visent à garantir que les téléphones commercialisés en France respectent les exigences européennes en matière de sécurité et d’exposition aux ondes radio.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox