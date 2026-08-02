Free annonce offrir automatiquement 200 Go de data à ses abonnés touchés par les méga feux en France

Après Orange, Bouygues Telecom et SFR, c‘est au tour de Free Mobile de faire un geste commercial auprès de ses abonnés impactés par les divers incendies de forêt.

Face aux incendies qui touchent actuellement plusieurs régions françaises, Free se mobilise finalement pour accompagner ses abonnés concernés. Depuis le 1er août, “les abonnés mobiles situés dans les zones touchées par les incendies, notamment dans les zones les plus concernées comme la Gironde, les Landes, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, et ne bénéficiant pas déjà d’une offre incluant l’internet mobile illimité (hors Forfait Free 5G+ avec Freebox et Forfait Free Max) bénéficient automatiquement de 200 Go d’internet mobile supplémentaires, valables pendant 30 jours en France métropolitaine”, informe l’opérateur. Cette enveloppe est attribuée automatiquement, sans aucune démarche à effectuer par les abonnés lesquels sont informés par SMS.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox