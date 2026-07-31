Bouygues Telecom reprend l’avantage sur le fixe face à Orange grâce à un record, mais s’incline de peu sur le mobile

Après un premier trimestre où Orange avait repris la main sur le fixe, Bouygues Telecom renverse la tendance au deuxième trimestre 2026. L’opérateur performe avec 69 000 nouveaux abonnés fixe, tandis qu’Orange conserve un léger avantage sur le mobile.

Quelques jours après Orange, Bouygues Telecom dévoile à son tour ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2026. Et force est de constater que la bonne dynamique observée depuis le début de l’année se confirme. Après avoir été dépassé par Orange au premier trimestre (54 000 recrutements contre 47 000), Bouygues Telecom reprend l’avantage avec 69 000 nouveaux abonnés fixe engrangés entre avril et juin, contre 62 000 pour Orange. Il s’agit même d’un record pour un deuxième trimestre selon l’opérateur. Sur les six premiers mois de l’année, Bouygues Telecom totalise 116 000 nouveaux abonnés fixe, portant son parc à 5,55 millions de clients. Et sans surprise, la fibre reste le principal moteur de cette croissance avec 96 000 nouveaux abonnés FTTH au deuxième trimestre, soit 185 000 depuis janvier. Désormais, 88 % des clients fixe de l’opérateur sont raccordés en fibre, contre 84 % un an plus tôt.

Orange reprend l’avantage sur le mobile

La situation est en revanche inversée sur le mobile. Après avoir largement devancé Orange au premier trimestre avec deux fois plus de recrutements, Bouygues Telecom performe aune nouvelle fois grâce au gain de 82 000 nouveaux forfaits mobiles au deuxième trimestre. Mais cette fois, Orange fait légèrement mieux avec 84 000 nouveaux abonnés, reprenant ainsi l’avantage sur cette période. “Bouygues Telecom affiche une performance commerciale soutenue dans le Mobile, dans un marché marqué par une tension continue sur les prix. Cette dynamique s’appuie notamment sur la complémentarité de ses marques et sur les effets positifs de la stratégie BiG, initiée fin 2024, qui contribuent à l’amélioration continue du churn et à la progression du nombre de clients convergents. Le parc forfait Mobile hors MtoM compte 18,8 millions de clients”, annonce un communiqué. Pour l’heure, seuls Orange et Bouygues Telecom ont dévoilé leurs chiffres. Ceux de Free sont attendus le 27 août prochain, l’opérateur de Xavier Niel n’a recruté aucun nouveau abonné lors du 1er trimestre, ce second exercice sera l’occasion de mesurer l’impact du lancement de Free Max lancé le 31 mars dernier.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires facturé aux clients atteint 3,2 milliards d’euros au premier semestre, un niveau quasi stable sur un an. La progression des revenus du fixe compense le recul du mobile, tandis que le chiffre d’affaires global de Bouygues Telecom augmente de 3 % à 4,031 milliards d’euros sur les 6 premiers mois de l’année, porté également par les ventes de terminaux et d’accessoires.

L’EBITDA après loyers reste stable à 954 millions d’euros, malgré une légère érosion de la marge. Par ailleurs résultat opérationnel courant recule en revanche à 274 millions d’euros, conséquence de la hausse des amortissements liée aux importants investissements réalisés ces dernières années. Dans le même temps, les investissements d’exploitation hors fréquences poursuivent leur baisse, à 616 millions d’euros sur le semestre, soit 90 millions de moins qu’un an auparavant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox