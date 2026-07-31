Canal+ intègre discrètement une nouvelle chaîne gratuite

Les abonnés Canal+ peuvent désormais accéder sans surcoût à 3Sat, une chaîne publique germanophone, disponible uniquement sur l’ex-myCanal.

Encore du nouveau pour l’application Canal+. En plus du lancement de plusieurs fonctionnalités, une nouvelle chaîne TV gratuite a très récemment fait son apparition. Il s’agit de 3Sat, une chaîne culturelle germanophone, fruit d’une coopération entre les télévisions publiques allemande, autrichienne et suisse qui propose des documentaires, des magazines, des spectacles et des émissions culturelles. L’assistance Canal+ a précisé sur X que la chaîne avait bien été ajoutée au plan de service et qu’elle est disponible uniquement en OTT, c’est-à-dire via l’application et non sur les décodeurs.

La chaîne a été ajoutée au sujet du plan de service (elle est uniquement disponible en OTT). Bonne journée à vous. 🌞 — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) July 22, 2026

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox